Bras de fer autour du prix de la santé mentale

Marie DEDEBAN Publié en février, un règlement grand-ducal doit amener la Caisse nationale de santé (CNS) et les professionnels à relancer la question du financement des séances de psychothérapie. Pour la Fapsylux, fédération du secteur, cette prise en charge reste encore loin d'être actée.

Avec le covid et les restrictions sanitaires, la santé mentale apparaît comme la nouvelle priorité du gouvernement. Pourtant, le remboursement des séances de psychothérapie reste encore et toujours un point de discorde entre CNS et la fédération des associations représentant des psychothérapeutes du Luxembourg (Fapsylux). Et la publication, fin février, d'un règlement grand-ducal visant à renouer le dialogue ne semble pas avoir porté ses fruits.

«Nous avons appris cette communication en même temps que tout le monde», assure Delphine Prüm à nos confrères du Quotidien. Pour la présidente de la Fapsylux, c'est la définition des actes qui pose problème. S'appuyant notamment sur l'avis du Conseil d'Etat, cette dernière assure que «l'accès à un psychothérapeute doit pouvoir se faire sans prescription médicale» afin que les patients «puissent avoir accès le plus vite possible à des soins spécialisés».

En clair, la présidente de la Fapsylux souhaite réformer la loi de 2015 qui prévoit le remboursement de certaines thérapies réalisées par des médecins conventionnés, à la condition que ces analyses soient menées suite à une prescription venue d'un médecin traitant. Un texte qui excluait par ailleurs les psychanalyses pour introspection personnelle.

Pour Delphine Prüm, il y a urgence à mener «une discussion approfondie» avec la CNS sur cette question, au vu de la détresse psychologique grandissante au sein de la population après un an de pandémie. «Nous sommes d'avis que toutes les pathologies et souffrances se valent», affirme la présidente de la Fapsylux, qui souhaite «mettre en place quelque chose pour tous les patients.»

