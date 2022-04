Suite à l'attaque d'une station-essence à Echternach, la police grand-ducale recommande aux automobilistes de ne pas prendre d'auto-stoppeur dans le secteur.

Soyez vigilants sur la route

Braquage à main armée dans une station-service d'Echternach

Suite à l'attaque d'une station-essence à Echternach, la police grand-ducale recommande aux automobilistes de ne pas prendre d'auto-stoppeur dans le secteur.

Il était 18h05 ce mardi soir lorsque la police luxembourgeoise a été appelée, route de Diekirch à Echternach. Sur place, un braquage à main armée se serait produit. Un homme, armé d'un couteau, s'est emparé du contenu de la caisse avant de prendre la fuite en direction de Bollendorf.

Un nouveau distributeur de billets attaqué à l'explosif Les explosions de distributeurs de billets semblent se multiplier ces derniers temps au Grand-Duché. Après Bascharage la semaine dernière, ce type d'attaque a touché ce mardi un distributeur à Esch-sur-Sûre.

Si aucun blessé n'a été recensé par les services de police, les agents font savoir que d'importants moyens sont actuellement déployés pour essayer de retrouver l'auteur des faits. Selon les premières informations dont disposent les agents, l'homme recherché est âgé d'entre 20 et 30 ans, a les yeux foncés, et il mesure environ 1,80 mètre. Lors du braquage, il était vêtu de vêtements sombres et portait un foulard noir sur le nez.

Alors qu'il est actuellement en fuite, la police demande expressément aux automobilistes qui se trouveraient dans la région d'Echternach et de Bollendorf de ne pas prendre d'auto-stoppeur à bord de leur voiture. Il est également demandé aux personnes signalant des événements ou des personnes suspectes de les signaler au 113, le numéro d'urgence.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.