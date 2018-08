Braderie: "Les boutiques font la moitié de leur chiffre d'affaire mensuel"

Ce lundi 3 septembre aura lieu la 89e braderie, évènement traditionnel lié à la Schueberfouer. Les commerçants de la capitale vont s'installer dans la rue et proposer leurs produits à des prix intéressants. L'occasion pour eux de réaliser en une journée, le chiffre d'affaire d'un mois.

Virginie ORLANDI Ce lundi 3 septembre aura lieu la 89e braderie, évènement traditionnel lié à la Schueberfouer. Les commerçants de la capitale vont s'installer dans la rue et proposer leurs produits à des prix intéressants. L'occasion pour eux de réaliser en une journée, le chiffre d'affaire d'un mois.

Pour l'UCVL (Union Commerciale de la Ville de Luxembourg), la braderie est un évènement économiquement important pour les commerçants de la Ville de Luxembourg, voire primordial. Elle aura lieu ce lundi 3 septembre et proposera 362 stands à travers les rues de la capitale.



"Nous regrettons que certaines grandes enseignes internationales n'entrevoient pas les belles retombées financières que la braderie pourrait avoir sur leurs commerces situés en ville", débute Anne Darin-Jaulin, directrice de l'UCVL, "Elles ne retiennent de la braderie que le terme "brader" et ne la voient pas comme un rendez-vous valorisant pour leur marque. Le magasin Longchamps situé Grand-Rue a fait des pieds et des mains pour avoir le droit de se mettre dans la boucle pour l'occasion: la maison mère a refusé".

D'après Patrick Goldschmidt, échevin de la Ville de Luxembourg, les boutiques participant à la traditionnelle braderie de la Schueberfouer, dont c'est cette année la 89e édition, "réalisent ce jour-là la moitié de leur chiffre d'affaire mensuel. C'est pour cette raison que la braderie doit continuer d'exister. C'est une tradition qui permet aux commerces de la capitale des retombées économiques florissantes".

Et à l'heure où les différents travaux bloquent la circulation et sont accusés de tuer à petit feu le petit commerce, la braderie semble prendre tout son sens. "Le Stroossemaart et la braderie sont nos deux grands rendez-vous de l'année", ajoute la vice-présidente de l'UCVL, Mireille Rahme-Bley, "Les retombées financières sont confortables pour les commerçants".

"Ce n'est pas qu'au centre ville que la fréquentation baisse"

Pour l'échevin, les difficultés que rencontrent les commerçants ne sont pas présentes uniquement au centre ville: "A l'extérieur de la capitale, certains magasins se plaignent également d'une baisse de leur chiffre d'affaire ces derniers mois et parlent d'un déficit de 30%. On ne peut pas expliquer la baisse de la fréquentation, la fermeture de certaines boutiques uniquement aux travaux que la capitale connaît depuis quelques mois", conclut-il.

Les travaux du Royal Hamilius arrivent à leur terme et le parking va d'ailleurs ouvrir ses portes à la fin du mois. L'UCVL attend avec impatience l'ouverture des nouveaux commerces et n'a pas de doute sur leur prochaine participation aux Stroossemaart et à la braderie.

"Ces magasins participeront à la braderie, nous le savons et nous nous en réjouissons, "reprend Anne Darin-Jaulin, "Le Royal Hamilius va avoir un fort pouvoir d'attraction et va redynamiser le commerce de la capitale".

300 euros les quatre mètres, Grand-Rue

Pour avoir un stand de quatre mètres devant son magasin ce jour-là, les commerçants de la Ville-Haute doivent compter 300 euros s'ils sont membres de l'UCVL et 450 euros, s'ils ne le sont pas. Photo: Anouk Antony

Près de 70% des magasins de la capitale participent à la braderie, ce qui représente 362 stands et 2.101 mètres d'étals. "La plupart de ces magasins vendent des accessoires, des vêtements ou des chaussures", énumère la directrice de l'UCVL, "Il y aura également 35 stands alimentaires, 22 associations et institutions et, élections obligent, dix stands dédiés aux différents partis politiques de notre pays".

Pour avoir un stand de quatre mètres devant son magasin ce jour-là, les commerçants de la Ville-Haute doivent compter 300 euros s'ils sont membres de l'UCVL et 450 euros, s'ils ne le sont pas. Les cotisations annuelles sont calculées en fonction de la zone dans laquelle se situent le magasin et les effectifs.



La capitale est découpée en quatre zones: la zone 1 est celle qui est estimée la plus fréquentée par les clients et la zone quatre, la moins fréquentée. Pour la braderie, les tarifs varient de 300 euros les quatre mètres pour la zone 1 à 120 euros pour la même surface dans la zone 4. Pour les boutiques qui ne sont pas membres, il faut compter pour les mêmes critères entre 520 et 210 euros.

La braderie s'étend du quartier Gare à celui de la Ville-Haute et aura lieu le lundi 3 septembre entre 8 et 19 heures.



