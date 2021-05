Le référendum scellant la fusion des deux communes du canton de Remich devrait avoir lieu l'an prochain. L'Etat s'engageant à mettre 6,5 millions d'euros dans la corbeille des villages une fois mariés.

Bous et Waldbredimus prêtes à s'unir en 2023

Patrick JACQUEMOT Le référendum scellant la fusion des deux communes du canton de Remich devrait avoir lieu l'an prochain. L'Etat s'engageant à mettre 6,5 millions d'euros dans la corbeille des villages une fois mariés.

Depuis 2018, les pourparlers ont débuté entre élus de Bous et Waldbredimus en vue d’une fusion des deux communes. Mariage de raison qui permettrait de créer une collectivité d'un peu moins de 3.000 habitants avec des moyens et services partagés. Et si jeudi, la ministre de l'Intérieur a reçu bourgmestres et échevins des deux localités pour les entendre sur cette union, bientôt l'information sera officiellement présentée à la population.

Trois fusions de communes en perspective Si le Luxembourg compte aujourd'hui 102 communes, leur nombre va encore diminuer. La ministre de l'Intérieur, Taina Bofferding, pousse d'ailleurs les bourgmestres dans cette démarche de rassemblement.

Ainsi, deux réunions d'information publiques ont été programmées pour en juillet prochain. Mais, informe la ministre Taina Bofferding (LSAP), le référendum sur la fusion n'aura lieu qu'au printemps 2022». La fusion n'étant validée qu'en 2023 si le scrutin est favorable à la volonté politique.

Mais d'ores et déjà, l'Etat a annoncé le montant de la dot qu'il était prêt à mettre : 6,5 millions d'euros de subvention. Une aubaine puisque la somme vient d'être augmentée, par une nouvelle loi, de 10%. A défaut de savoir déjà le résultat du vote, il est une autre certitude : l'emplacement de la future mairie. La «maison commune» devrait s'installer en lieu et place de l'ancien presbytère de Waldbredimus.

Ce mariage serait le 11ème du genre pour le Grand-Duché.Sachant que deux autres projets de fusion restent en préparation. L'un réunissant Bettendorf, Diekirch, Erpeldange-sur-Sûre, Ettelbrück et Schieren (la fameuse Nordstad); l'autre concernant Grosbous et Wahl.

