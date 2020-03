Ce dimanche est marqué par une progression massive du nombre de cas positifs au virus. Xavier Bettel annonce un conseil de gouvernement extraordinaire pour ce dimanche après-midi.

Luxembourg 2 min.

Boom des infections au Grand-Duché

Ce dimanche est marqué par une progression massive du nombre de cas positifs au virus. Xavier Bettel annonce un conseil de gouvernement extraordinaire pour ce dimanche après-midi.

(pj) Plus de 25 nouveaux cas de Luxembourgeois positifs au coronavirus identifiés en vingt-quatre heures. Jamais la progression de l'épidémie n'aura été aussi forte au Grand-Duché. Alors que vendredi, la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) annonçait la première défunte du pays (94 ans) infectée par le covid-19, ce dimanche, le site du ministère indique que 59 personnes sont désormais frappées dans le pays par l'infection pulmonaire. Elles n'étaient "que" 34 vendredi soir...

Alors que, coup sur coup, Belgique (vendredi) et France (samedi) ont franchi un nouveau cap préventif en interdisant d'ouvrir à tous leurs restaurants, cafés, discothèques et commerces non alimentaires, les autorités luxembourgeoises vont certainement devoir procéder à un réajustement du dispositif de prévention. Si la fermeture de la totalité des établissements d'enseignement à compter de lundi et l'incitation faite aux entreprises de passer en télétravail un maximum de personnels devraient permettre de ralentir la contagion, rien ne dit qu'il ne faudra pas se montrer encore plus ferme pour juguler la crise sanitaire en cours.



L'Allemagne en mettant en place des contrôles à ses frontières sur les automobilistes venus de France ou du Luxembourg met notamment une pression particulière sur le gouvernement de Xavier Bettel. Un Premier ministre qui, jeudi encore, se montrait ferme sur la question d'une éventuelle restriction des entrées transfrontalières : "Si nous fermons les frontières, nous pouvons fermer tous nos hôpitaux", rappelait le chef du gouvernement. Mais la question du confinement se pose.

Les réponses tomberont rapidement. En effet, Xavier Bettel a annoncé, ce dimanche matin, qu'il comptait organiser un conseil de gouvernement extraordinaire dans l'après-midi. Une certitude, il y aura un absent autour de la table: le ministre de l'Economie Franz Fayot. Celui-ci reste placé en quarantaine depuis vendredi. Retrouvez toutes les dernières actualités sur le coronavirus au Luxembourg et dans la Grande Région dans notre liveticker.