Une expertise remet en question la défense du policier, auteur de tirs mortels sur un automobiliste le 11 avril 2018.

Luxembourg 4 min.

Début du procès

Bonnevoie, le policier était-il en légitime défense?

Steve REMESCH Une expertise remet en question la défense du policier, auteur de tirs mortels sur un automobiliste le 11 avril 2018.

Ce sont des fractions de seconde qui sont fatales à une personne et qui conduisent une autre sur le banc des accusés. Un tout jeune policier ouvre le feu sur un automobiliste après un contrôle de véhicule raté, le 11 avril 2018 en fin d'après-midi à Bonnevoie. Une balle atteint le conducteur à l'épaule. Une deuxième se plante dans sa poitrine et tue le seul occupant du véhicule, âgé de 51 ans. Un troisième projectile s'écrase dans la voiture.

Les faits Selon les informations du LW, l'ex-policier accusé a tiré trois coups de feu sur le conducteur qui prenait la fuite. Une balle atteint l'homme à l'épaule, une deuxième - mortelle - se loge dans sa poitrine, une troisième frappe la voiture. Le policier estime qu'il est en situation de légitime défense absolue. Le conducteur a accéléré sa voiture vers lui - il n'avait pas d'autre choix que de tirer. Une expertise contredit toutefois cette thèse. Il en résulte une accusation d'homicide involontaire. Le procès doit maintenant clarifier la question de la légitime défense.

Immédiatement après l'incident, de nombreux éléments laissent penser qu'il s'agit de légitime défense. Mais l'affaire n'est pas aussi simple que cela. En effet, à partir de mardi matin, une chambre criminelle est chargée d'établir la vérité.

La situation de départ est la suivante : ce 11 avril 2018, le conducteur d'une lourde Mercedes se fait remarquer par sa conduite déviante dans la partie la plus fréquentée du quartier de Bonnevoie. Il fait vrombir son moteur à plusieurs reprises, fonce à une vitesse excessive, serpente à travers les rues étroites et perd plusieurs fois le contrôle de sa voiture. Il est manifestement sous l'influence de l'alcool.

Les témoignages recueillis peu de temps après l'incident par le Luxemburger Wort auprès de nombreux témoins, venus siroter un verre en terrasse par ce temps printanier, se contredisent en partie. Même s'il y a des similitudes.

A la hauteur de la piscine, au Dernier Sol, les policiers tentent donc en vain d'arrêter l'automobiliste. Ce dernier prend la fuite, perd à nouveau le contrôle de son véhicule au rond-point du centre d'hébergement pour sans-abri et ne s'arrête qu'au bout de la rue des Ardennes, au croisement avec la rue Sigismond. Car c'est là que le policier M. s'est mis en travers de son chemin et lui ordonne très clairement de s'arrêter.

Une reconstitution du crime de plusieurs heures sera montrée au procès

Les secondes qui suivent ont entre-temps fait l'objet d'une reconstitution des faits de deux heures et demie, qui sera diffusée dans son intégralité lors du procès. Selon l'état actuel des connaissances, le conducteur aurait d'abord brièvement reculé sa Mercedes avant d'accélérer vers le policier en faisant crisser ses pneus. M. tire alors - selon ses propres déclarations - en état de légitime défense trois coups de feu en direction du conducteur. La voiture continue de rouler vers l'école et s'arrête contre un arbre à la place Léon XIII.

A l'endroit où se trouve la voiture de police au milieu du croisement de la rue des Ardennes et de la rue Sigismond, l'agent a ouvert le feu avec son arme de service. Photo d'archives: Guy Jallay

Pour le conducteur de la Mercedes, un Néerlandais de 51 ans qui vivait dans la région frontalière germano-luxembourgeoise, l'arrivée des secours se révèle vaine. On l'apprendra plus tard : il n'était pas en possession d'un permis de conduire valable et était connu des services de police pour des infractions au code de la route. C'est tout ce que l'on peut savoir.

L'inspection générale de la police (IGP), le service externe à la police chargé des enquêtes internes à la police, est saisie de l'enquête. Un juge d'instruction ordonne au total quatre expertises : l’une examine la trajectoire de chaque balle et l'autre le déroulement global de l'incident. S'y ajoutent deux expertises psychiatriques.

L'expert contredit la situation de légitime défense

Et c'est justement dans les rapports d'enquête des experts cités par le juge d'instruction que le bât blesse : dans l'une des expertises, le spécialiste arrive à la conclusion que le fonctionnaire de police ne se trouvait pas dans une situation de légitime défense au moment du tir. Condition préalable à l'utilisation justifiée et donc autorisée d'une arme mortelle par un agent de police.

Le parquet a donc décidé d'inculper le tireur, âgé entre-temps de 26 ans et qui a depuis quitté la police, pour homicide involontaire. Dans le cadre du procès, la chambre criminelle déterminera dans les trois semaines à venir en première instance si l'accusé a agi ou non en état de légitime défense.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.