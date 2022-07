Avant même la rentrée, le parcours du tramway sera étendu jusqu'à Bonnevoie. Lundi soir, le premier trajet d'essai a eu lieu.

Luxembourg 7

Nouvelle étape terminée

Bonnevoie accueille désormais le tram

Jeff WILTZIUS Avant même la rentrée, le parcours du tramway sera étendu jusqu'à Bonnevoie. Lundi soir, le premier trajet d'essai a eu lieu.

Dans la nuit de lundi à mardi, une étape plus que symbolique a eu lieu à Luxembourg. Vers 21 heures, le tram a circulé pour la première fois dans la capitale jusqu'au quartier de Bonnevoie. Désormais, le terminus se trouve sur le nouveau tronçon au «Pôle d'échange Lycée Bonnevoie», la fin provisoire de la ligne au sud.

Lundi encore, la gare centrale était le terminus du tram. Le parcours a été parcouru au pas de course, chaque aiguillage et chaque virage ont été contrôlés. Aux arrêts, on veillait à ce qu'il y ait suffisamment de distance entre le véhicule et les trottoirs. Pour des raisons de sécurité, seul le personnel technique était à bord pendant tout le trajet. D'autres trajets à vide doivent suivre en août afin d'éviter des perturbations lors du service régulier ultérieur.

Deux stations sur 1,2 kilomètre

À l'avenir, les deux nouveaux arrêts «Leschte Steiwer (Dernier Sol, NDLR)» et «Lycée Bonnevoie» seront donc desservis à Bonnevoie. Cette dernière servira en outre de pôle d'échange. Les trams peuvent y être garés temporairement sur deux voies extérieures. Cinq pôles d'échange existent déjà sur la ligne : Luxexpo, Paffendal-Kirchberg, Place de l'Etoile, Hamilius et Gare centrale.

Le tram circulera jusqu'à Bonnevoie à partir du 11 septembre Le tronçon du tramway entre la gare centrale et Bonnevoie sera mis en service le dimanche 11 septembre. Avant cette inauguration, des tests sont programmés durant l'été : en août, le tram circulera ainsi dans les conditions normales, mais sans voyageurs.

La nouvelle ligne part de la gare centrale et passe par le pont Buchler, rénové et élargi de 19 mètres, qui relie les quartiers Gare et Bonnevoie. Après la station-service sur la route de Thionville en direction des ateliers CFL, le trajet se poursuit sur la nouvelle N3. Celle-ci est considérée comme un délestage pour l'actuelle route de Thionville. Le 11 septembre, le pôle d'échange Lycée Bonnevoie sera inauguré. La poursuite du trajet en direction de Howald et du Ban de Gasperich est prévue pour fin 2023 au plus tard.

Une vue d'ensemble du nouveau tronçon. Le pont Buchler est visible sur le graphique au fond à gauche, le "pôle d'échange Lycée Bonnevoie" devant à gauche. Graphique: Luxtram/LW-Archives





