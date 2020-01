Le jeu de siège musical permet à l'entrepreneur (LSAP) d'occuper le siège laissé vacant par le nouvel eurodéputé.

Boisante relaie Angel au conseil communal de la capitale

Jean-François COLIN Le jeu de siège musical permet à l'entrepreneur (LSAP) d'occuper le siège laissé vacant par le nouvel eurodéputé.

Tout est parti de la nomination de Nicolas Schmit au poste de commissaire européen pour l'Emploi en septembre dernier. A charge pour le député LSAP Marc Angel d'occuper le siège de Schmit au Parlement européen. Et au tout début de l'année, Angel annonçait via Twitter son choix de quitter le conseil communal de la Ville de Luxembourg.

Dès ce moment, Gabriel Boisante (42 ans) s'était positionné comme candidat avéré à la succession d'Angel. Le président des socialistes de la capitale se disait prêt pour le poste: «Je voudrais apporter ma voix et mes idées au conseil local pour les électeurs. C'est pour ça que je me suis fait élire», avançait-il au Luxemburger Wort. C'est aujourd'hui chose faite: celui qui possède la double nationalité française et luxembourgeoise a prêté serment ce lundi devant le Conseil de la Ville de Luxembourg.

Aujourd'hui a eu lieu l'assermentation de Monsieur Gabriel Boisante, qui remplace Monsieur Marc Angel au Conseil communal : https://t.co/kbJ0Ab4VEu pic.twitter.com/PO8EJ3S7KB — Ville de Luxembourg (@CityLuxembourg) January 27, 2020

Pour rappel, à la Chambre, c'est Francine Closener, ancienne secrétaire d'État au ministère de l'Économie, qui a pris le relais de Marc Angel.