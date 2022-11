La hausse des prix de l'énergie et la potentielle récession à venir encouragent plus que jamais les particuliers qui le peuvent à se chauffer au bois. En conséquence, le secteur se tend plus que jamais.

Bois de chauffage: il faudra être prévoyant en 2023

Ce sont les ramoneurs qui le disent, l'année 2022 est un cru très spécial. Depuis les annonces du gouvernement sur l'augmentation du prix du gaz - sur fond de guerre en Ukraine -, beaucoup craignant une pénurie se sont rabattus sur leurs cheminées pour rester au chaud.

Et les effets se font déjà sentir. Contactée par nos soins, la coopérative Co-Labor en place depuis 1983 au Grand-Duché, confirme être en rupture de stock pour le bois de chauffage qu'elle propose aux particuliers habitant dans le secteur de la Ville de Luxembourg.

La coopérative avait d'ailleurs averti en juillet dernier sur la pénurie de bois qui allait survenir dès septembre. Musa Pilici expliquait au Wort que «de plus en plus de gens» étaient désireux de s'approvisionner en bois à l'approche de l'hiver, mais que malheureusement, la coopérative pouvait «en proposer de moins en moins», alors que le téléphone sonnait sans arrêt.

Il assurait également que «depuis 35 ans», il n'avait «jamais vu une demande aussi élevée».

Le prix du stère a doublé par rapport à 2021

Un constat partagé par l'entreprise de travaux publics Wilwert basée à Sanem. En revanche, Benjamin Urbano, le responsable commercial de l’entreprise, affirme de son côté qu’il n’y a pour le moment aucune difficulté d’approvisionnement en bois de chauffage pour les particuliers faisant appel à eux. Mais il le concède, «le prix du stère de bois a plus que doublé par rapport à l’année 2021».

Ainsi, il faut en ce moment compter «aux alentours de 175€ pour un stère livré». De plus, le commercial confirme «un emballement» de la demande en bois depuis le mois de juin, venant s'ajouter à une plus forte sollicitation des particuliers déjà engagée depuis fin 2021.

Les communes seraient elles aussi débordées

Les entreprises privées ne sont pas les seules à avoir été submergées par la demande. Au Luxembourg, les communes proposent elles aussi des livraisons de bois pour leurs habitants.

Le système de commande est toutefois soumis à un calendrier propre à chacune d'entre elles, consultable sur leur site officiel. Par exemple, la Ville d’Esch-sur-Alzette propose à ses résidents l’achat de bois de chauffage brut «de mars jusqu’à septembre, dans la limite des stocks disponibles». Chaque ménage peut donc commander «un maximum de quatre stères de bois de feuillus mixtes pré-coupé dans différentes tailles».

L'administration de la nature et des forêts en charge des ventes confie d'ailleurs à Virgule que «la demande a vraiment été très forte cette année, en raison de tous les inconvénients découlant de la guerre en Ukraine et de l'augmentation des prix de l'énergie».

Différence notable avec le secteur privé: les prix. Cette année à Esch, le bois vendu l'était au prix de 75€ le stère découpé sur longueur de 25cm, livraison sur trottoir comprise. Un prix «plafonné par l'État» malgré la hausse de la demande et du prix du bois sur le marché. Reste à savoir si les tarifs resteront les mêmes dans les années à venir.

En attendant, pour les retardataires qui ne seront pas livrés à temps pour passer l'hiver, restent les plaids, qui devraient cette année plus que d'habitude rencontrer un succès certain dans les intérieurs.

