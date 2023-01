Après le prix du gaz et celui de l'électricité, c'est maintenant au tour du prix de l'eau de connaître une hausse au Luxembourg.

Boire l'eau du robinet coûtera un peu plus cher en 2023

La facture des ménages luxembourgeois continue de s'allonger. À la hausse des prix alimentaires et à celle des factures d'énergie va venir s'ajouter l'augmentation du prix de l'eau du robinet. Touché par l'inflation, ce dernier va enregistrer une hausse d'environ 15%.

Concrètement, le montant précis de cette évolution tarifaire dépendra des communes, explique la ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (déi Gréng) dans une réponse parlementaire adressée à l'ADR. Le mètre cube coûtera entre 20 et 40 centimes plus cher en 2023.

Un ménage luxembourgeois de quatre personnes verra ainsi sa facture augmenter de 40 à 80 euros par an, soit trois à six euros par mois. «Aucune mesure de soutien n'est prévue pour le moment», prévient d'emblée la femme politique.

3% des dépenses totales

Et pour cause: un litre d'eau du robinet revient en moyenne à 0,5 centime au Grand-Duché. Pour la même quantité embouteillée, il est nécessaire de débourser au moins 50 centimes, c'est-à-dire le centuple. «Un ménage de quatre personnes, qui boit en moyenne deux litres d'eau du robinet par jour, peut donc économiser 1.500 euros par an s'il n'achète pas d'eau en bouteille, mais boit uniquement de l'eau du robinet», indique Joëlle Welfring.

Eau du robinet et eau en bouteille confondues, les dépenses en eau d'un ménage luxembourgeois pèsent pour 3% des dépenses totales d'un ménage moyen au Luxembourg, d'après l'OCDE. «C'est l'un des pourcentages les plus faibles d'Europe», ajoute la ministre écologiste.

Au-delà des ménages, cette hausse de la tarification de l'eau pourrait davantage inquiéter les entreprises dépendant de la consommation de cette ressource, à l'image des exploitations agricoles. Que celles-ci se rassurent: la femme politique promet que l'impact de cette hausse sera «relativement faible».

Alors que le coût de l'eau se chiffre en moyenne à 3.250 euros par entreprise et par an, les 25% des entreprises ayant les coûts les plus faibles dépensent en moyenne 728 euros tandis que les 25% d'entreprises présentant les charges les plus élevées payent en moyenne 9.346 euros par an. «Les coûts de l'eau ne représentent donc qu'un peu moins de 1% des coûts d'exploitation totaux», conclut la ministre.

La production horticole est fortement déficiente au Luxembourg et confrontée notamment au problème d'accès à l'eau. Joëlle Welfring, ministre de l'Environnement

Joëlle Welfring rappelle par ailleurs que la loi agricole prévoit la subvention des infrastructures d'arrosage. Alors que le taux d'aide ordinaire est fixé à 40%, les jeunes agriculteurs, jardiniers et vignerons peuvent bénéficier d'une aide supplémentaire de 15% pendant leurs cinq premières années d'activité. «Il est prévu d'augmenter à l'avenir de 20% le taux d'aide aux investissements en bâtiments et équipements de ce secteur», ajoute la ministre, qui rappelle que la production horticole est «fortement déficiente au Luxembourg et confrontée notamment au problème d'accès à l'eau».

Le secteur agricole fait par ailleurs l'objet d'une sensibilisation accrue. L'objectif: encourager les professionnels à avoir davantage recours à l'eau de pluie plutôt qu'à l'eau du robinet, en particulier pour les productions gourmandes en eau. À noter que les installations de captage, de traitement, de stockage ou d'acheminement des eaux pluviales font également l'objet de subventions.

