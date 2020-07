Les travaux sur la liaison ferroviaire entre la gare d'Athus et le réseau français vont entraîner la fermeture de l'avenue de l'Europe du vendredi 14 août jusqu'au lundi 31. Conséquence: le trafic risque d'être surchargé dans cette zone des 3 frontières.

Blocage en vue entre Athus, Longwy et Pétange

Belges, Français et Luxembourgeois. De nombreux automobilistes vont être impactés par les travaux de grande ampleur qui s'annoncent du côté de l'avenue de l'Europe à Athus à partir du 14 août prochain à partir de 20h. Car des perturbations du trafic routier sont à prévoir avec le démarrage de travaux qui verront , notamment, la création d'un giratoire.

En parallèle, des travaux sont prévus entre la gare d'Athus et le réseau de chemin de fer français. Le but de cet investissement est de raccorder de manière performante le site athusien à la France, histoire de renforcer l'attractivité de l'axe «Athus-Meuse» (Namur-Dinant-Bertrix-Athus) qui fait partie du corridor européen de marchandises.

Le fret ferroviaire belge s'ouvre à la France Un important chantier visant à étendre les capacités de transport de fret ferroviaire en Belgique a été lancé vendredi dernier à Athus, dans le sud de la province de Luxembourg.

Ces chantiers vont donc impacter les automobilistes. Même si les travaux sont programmés durant les vacances, des désagréments sont envisagés dans les communes d'Aubange, Rodange, Pétange ou encore Mont-Saint-Martin durant cette deuxième quinzaine d'août. Une date qui n'a pas été choisie par hasard.

En temps normal, sur 24 heures et dans les deux sens cumulé, pas moins de 19.013 voitures transitent sur cette route, selon le SPW Mobilité et Infrastructures. La période des vacances était donc la plus propice pour effectuer ce vaste chantier. «Ce n'était pas facile mais nous sommes parvenus à trouver un consensus entre les trois pays concernés», explique le service communication d'Idelux.

La création d'un ouvrage d'art (tunnel ferroviaire) va donc entraîner la fermeture de l'avenue de l'Europe du vendredi 14 au lundi 31 août. Durant cette période, un itinéraire de déviation sera mis en place. Un tracé transfrontalier qui a dû être validé par les autorités belges, françaises et luxembourgeoises.

Informations pratiques concernant le contournement de l'avenue de l'Europe - L'accessibilité du parc d'activités rue Fernand André se fera via le centre d'Athus vers la police et les musées, et ce, uniquement pour les voitures (pas de camions). - La «rue du Terminal» sera accessible par du charroi lourd (semi-remorques) pour accéder au Terminal Container Athus, à l'Expo Road, aux TRAX, agence en douane… Les travaux du giratoire se faisant par mi-chaussée, l'accès sera donc toujours possible sauf les nuits du 18 au 20 août de 17h à 5h. - L'accès vers la rue du Terminal pour les véhicules venant du Grand-Duché de Luxembourg est possible sauf fermeture les nuits du 18 au 22 août de 17h à 5h. - Les véhicules venant de France ou du giratoire «Jardinerie» devront prendre la déviation vers Rodange/Pétange. - L'accessibilité du parc d'activités «rue Rougefontaine» (Scott, Loco, Jost, Ma Jardinerie,...) sera possible pour les véhicules venant de France; l'accès depuis le Grand-Duché de Luxembourg se fera via la déviation Pétange/Rodange. - Les camions de plus de 3,5 tonnes seront déviés vers l'autoroute E411. - A l'exception de la circulation locale, la traversée d'Athus et de Rodange sera interdite aux camions de plus de 3,5 tonnes.

