Luxembourg 2 min.

Billet: Un verre de bouleau

Gaston CARRE Les amis de l'arbre jadis en mangeaient les glands, aujourd'hui ils vont plus loin et siphonnent son tronc.

La nature est un jardin des Hespérides, dont les visiteurs chaque jour trouvent de nouvelles pommes, converties en or auprès de consommateurs bonnes poires. La biosphère ainsi a découvert les vertus de la sève de bouleau, et plus un jour ne passe sans que journaux et feuilles ne vantent les pouvoirs de ce nouvel élixir, dans le domaine cosmétique comme sur le plan digestif.



Comment recueille-t-on la sève du bouleau? Voici: on incise le tronc, on fixe une canule dans l’incision et bientôt le suc coule dans un bidon – imaginez la scène, la gaine de chantier dans la chair de l’arbre, et son jus qui dégouline dans une bouteille de plastoc scotchée au fût.



Ce n’est pas mon ami Dutilleul qui aurait fait ça, blesser un arbre. Je me souviens - c’était dans une vie antérieure - de son séjour à Pokhara, Népal, sur la route de l’Annapurna. Il y avait un lac et une forêt, dans la forêt poussaient des champignons magiques et de grands arbres, chênes et noyers, pipas et banyans, au pied desquels Bouddha avait connu l’illumination. Mon camarade lisait Tolkien ces jours-là, «Bilbo le Hobbit», de sorte que bien vite il eut un flash lui aussi: les arbres se mirent en marche, à lui parler, à s’incliner pour lui offrir leurs fruits. Hêtre ou ne pas hêtre? Il eut la sagesse d’accepter cette offrande, on bavarda, de vie et de mort, de substances et d'essences, on se quitta, Dutilleul et ses grands amis, dans une mutuelle considération.



Aujourd’hui Dutilleul n’est plus, sa passion de l’omelette ayant fêlé son écorce cérébrale. Il eut de belles funérailles, des platanes lui firent une haie d’honneur, des saules pleurèrent, nous aussi, il était simple Dutilleul mais bon comme le pin.



Maintenant les simplets se font rares mais les candides sont légion. Incision, canule et jerrycan! On mangeait ses glands jadis, désormais on siphonne l’arbre en suçant le tronc, après incision du vivant, biopsie à la perceuse électrique, forme paradoxale d’un naturalisme devenu vampirisme, qui croit trouver la santé par transfusion, par absorption d’une sève devenue sirop, débitée par un commerce qui annonce - promesse bidon - une «désintox» pour longtemps.



Dans ma taverne préférée je rédige ces dernières lignes. Il faut trouver une conclusion, une chute, je pousse, je sue, quand l’aubergiste enfin me la livre: «Un verre, poète? Un peu de bouleau? »

- Non merci. Jamais pendant le travail!