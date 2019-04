Billet: Poison d'avril

Mick Jagger va se faire opérer. D'une valve au coeur. Or si Jagger a un coeur il n'est qu'un homme, et le rock une imposture.

Gaston CARRE

Le rock est mort, l'acte de décès daté: 1er avril 2019, quand les Stones annoncent que Mick Jagger va subir une opération au coeur.



Voilà 50 ans qu'on y croyait, au rock et à ses stars, et l'on pensait qu'elles brilleraient toujours. Elles sont d'un autre monde pensait-on, d'un monde de strass et de jaspe, dont les princes marchent sur un fil sans jamais chuter, se poudrent le nez sans jamais tousser, et si par exception la camarde y fauche c'est avec panache et style, par overdose ou harakiri, par survoltage ou électrocution, et jamais l'appelé n'a le mauvais goût de réclamer une rallonge quand il s'étrangle au câble de sa guitare. Or voilà que Jagger est malade du coeur, et qu'il va se faire opérer! D'une valve!



Jagger pour ma génération était éternel. Une idole olympienne, taillée dans le marbre, qui du haut de son socle offrait son pied ailé aux baisers de mille adoratrices affolées. Une idole, oui, une créature exonérée de tout ce qui pèse sur l'humanité ordinaire, le temps, les impôts, les enfants à torcher, le temps surtout, à quoi un pacte satanique permettait à sa majesté d'échapper. Et voilà que l'idole se fait opérer! D'une valve au coeur! Je ne savais même pas qu'il possédait une chose aussi triviale, Jagger, un coeur avec des valves, allez savoir s'il n'a pas des reins aussi, des intestins même, et voilà qu'il interrompt une tournée pour la faire réparer, sa tuyauterie! C'est comme si le ciel était vide soudain, comme si Zeus descendait de l'Olympe pour aller se soulager.



Ma génération assiste en temps réel – live – à l'effritement de sa propre mythologie. Car si Jagger a une valve c'est qu'il n'est qu'un homme en somme. A notre déniaisement s'ajoute un sentiment d'imposture: il ne l'avait pas dit, le bougre, qu'il faisait soigner son coeur défaillant, allez savoir s'il ne surveille pas sa prostate aussi, on se la joue trompe-la-mort, no future et tout le pipeau et après le concert on va faire des analyses. Minable !



Il en est un qui observe tout cela d'un air narquois. Oui, Keith Richards, le vieux flibustier, la plus flamboyante épave du rock and roll. Il a tout vécu celui-là, mort et réanimation, dévastation puis transfusion, il est tombé sur la tête mais il est toujours là, intact – il n'a pas de valve lui, il n'a pas même de coeur, il a tout vendu au diable, et quand tous les autres seront tombés il sera debout encore, lui, avec sa gratte à quatre cordes et son rire de gaupe édentée, éternel comme un fossile, immortel car durablement stoned.