Billet: Mon mégot et moi

Gaston CARRE L'interdiction de la cigarette en terrasse priverait le fumeur deux fois: du plaisir de l'allumer et de la satisfaction de l'écraser.

J'aime fumer. En terrasse surtout, où un shérif voudrait l'interdire.



J'arrive là tel Eastwood au saloon, déploie mes pieds bottés, repousse mon Stetson et dégaine ma clope sous le regard de la clientèle consternée, alors qu'au loin déjà la sirène des flics a sifflé trois fois. Imperturbable, j'allume ma Lucky Strike, heureux, exhalant deux longs rails parallèles, qui trois secondes durant me font ressembler au buffle des Dalton.



Tel est mon bonheur – un bonheur hors-la-loi, sans filtre. Le plaisir de l'interdit, le goût âcre du péché, d'autant plus brûlant qu'au plaisir de transgression s'ajoute la volupté de rareté: je fume peu, une seule en fait, ma Lucky le soir, en terrasse.



Or, comme tout bonheur véritable, celui-ci contient la promesse d'une surenchère, l'hypothèse d'une culmination. Une surenchère en forme de paradoxe, une culmination par abstention. Car le comble du bonheur, pour le fumeur, c'est de ne pas fumer. Y renoncer sans y être obligé, écraser ma clope sans broncher, quand tel voisin me dit sa gêne, ou quand des enfants se trouvent à proximité. Car alors je suis content deux fois: je fume et je suis tolérant, je suis bon fumeur en fait.



Et voilà pourquoi je ne peux sentir les abolitionnistes, les pétitionnaires, les intégristes hygiénistes: il me privent doublement, du plaisir d'en allumer une et de la satisfaction de l'éteindre aussi. Ils me privent de ma magnanimité, cette élégance que seule la liberté permet d'exercer. Le phénomène est général, notez bien. Ils procèdent, les bienpensants de la terrasse sans goudron, d'une opération de police sociétale qui substitue la coercition à la bienveillance consentie. Ils encrassent la société dans ce qu'elle a de meilleur: la civilité, vertu qui distingue l'homme de l'animal, qui d'ailleurs ne fume pas.



On me dira, certes, que tous les fumeurs n'ont pas la clope aussi scrupuleuse, et que la magnanimité n'est pas universelle. Il y aura toujours des obstinés qui se trompent de liberté, considérant que la leur est d'enfumer autrui. Que faire de ceux-là, qui même quand on leur demande refusent de s'écraser?



Je ne vois qu'un recours, il est brutal mais je n'en vois point d'autre: il faut, pour les terrasser, les passer à tabac.



Attention: La pétition nuit gravement à la santé de la démocratie.