Le temps est à la permutation des usages culturels: des quinquagénaires qui hier pratiquaient le headbanging devant Motörhead se tapent aujourd'hui les cuisses au Oktoberfest d'Hesperange.

Luxembourg 2 min.

Billet: Les joies du mauvais goût

Gaston CARRE Le temps est à la permutation des usages culturels: des quinquagénaires qui hier pratiquaient le headbanging devant Motörhead se tapent aujourd'hui les cuisses au Oktoberfest d'Hesperange.

Toute forme d'originalité étant épuisée, toute tentative de transgression vouée à l'échec, la provocation même étant désormais une figure de la norme, la culture se complaît dans le culte du périmé et le recyclage du déclassé. Des vieilleries ainsi deviennent trendy, des stars éteintes sont rallumées, le mauvais goût est branché et devient, à l'enseigne du «vintage», une expression de l'hyperchic.



Est dominant, dans cette culture de la permutation, le principe des révisions croisées: le photographe David Hamilton est décrié comme pédophile et le cinéma d'Antonioni passe pour misogyne, mais il est de bon ton maintenant de revoir les films de Louis de Funès ou la trilogie Sissi, qui ont valeur d'oeuvres pour cinéphiles avertis auprès de quinquagénaires qui hier pratiquaient le headbanging devant Motörhead et aujourd'hui se tapent les cuisses au Oktoberfest d'Hesperange.



Exemplaire de ce processus de réhabilitation: un récent documentaire sur le groupe Abba, sur la chaîne de télévision Arte. Oui, Arte, l'arbitre des élégances dans le domaine culturel, qui par cette production octroyait au groupe suédois sa caution distinguée, l'arrachant à la poussière et au strass pour lui conférer la dignité tardive d'un grand référent. Vais-je le déplorer?



Eh bien non, tout au contraire: c'est avec une jubilation retorse que j'ai entendu, sur Arte, de savantes analyses sur les harmonies vocales des quatre vikings du bling-bling, c'est avec une joie revancharde que j'ai entendu tel vieux junkie de la critique rock affirmer qu'Abba après tout c'est cool. Grâce à Arte donc, grâce au principe de permutation, je puis confesser ici mon péché mignon, mon inconduite hérétique – je balance mon tort, cash, comme un coming out: moi qui affiche le logo des Stones sur le capot de ma Diesel défoncée, j'ai toujours adoré Abba en vérité, dont je cachais les CD sous une pile de Janes' Addiction.



Mamma Mia: Agnetha et Frida! Leurs cuissardes de drags queens pour Eurovision, leurs compagnons en tenues de cosmonautes pailletés! Cette ringardise, cette bienséance – ils ne se droguaient même pas ces benêts, ils ne saccageaient pas les hôtels! Ces nuls ont causé le Waterloo du rock, mais ils avaient le génie de la mélodie, les bougres, ils possédaient l'alchimie des harmonies, et si vraiment vous n'avez jamais vibré à l'écoute de «Fernando» ou «Chiquitita» alors je ne peux plus rien pour vous.

Longtemps j'ai porté ma honte, longtemps j'ai traîné, tel un globe à facettes, le boulet de mon secret. Car écouter Abba, par-delà la concession au sirop musical et au sentiment gluant, c'était condescendre à la culture de masse, c'était se ranger au goût de la majorité, pire encore c'était adhérer au divertissement, à la musique dite de «variété», Sheila ou André Rieu, la honte! Aujourd'hui par contre je suis un homme libéré, grâce à l'aggiornamento opéré par Arte, qui restaure ma dignité en même temps qu'est légitimé l'objet de ma perversion, aujourd'hui enfin je puis dire, haut et fort, vive le kitsch, Abba l'auto-censure et Thank you for the Music!