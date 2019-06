«Je me suis fait Venise», disent les touristes pressés. Comme si la ville faisait le trottoir. La ville demande du respect, et une approche lente.

Luxembourg 2 min.

Billet: Les charmes du borderline

Gaston CARRE «Je me suis fait Venise», disent les touristes pressés. Comme si la ville faisait le trottoir. La ville demande du respect, et une approche lente.

On apprend, au salon aéronautique du Bourget, la fabrication de «taxis volants», qui dans certaines métropoles pourraient réduire à 10 minutes le parcours entre l'aéroport et le centre-ville.



Prodigieux est le progrès, essentiels sont les bienfaits qu'il apporte, le centre en 10 minutes c'est grandiose, la technologie sans cesse produit des merveilles, dans le domaine digital surtout, où l'on voit des êtres d'âge mûr, cerveau doté de tout le confort moderne, dans une jubilation profonde face à l'accélération de 350.000 à 500.000 «mégabits» du transfert sur leur smartphone de données qu'ils n'ont pas demandées.



Ce qui navre, plus que cette jobardise face à l'accélération du traitement numérique de problèmes que l'on n'avait pas avant le numérique, c'est, dans le cas des «taxis volants», que ces engins, en réduisant le temps d'accès à la ville, vont ignorer ses périphéries, et anéantir les affects qu'induit son approche lente, cette conjonction de curiosité, d'exaltation et d'appréhension. Qui n'a jamais approché Niamey ou Calcutta, de nuit, en auto ou en pousse-pousse, qui n'a pas éprouvé l'haleine fétide des nuits africaines ou asiatiques, leur grouillement humain, les ombres sur les bas-côtés, ces regards qui vous sondent ou vous défient, cette ambivalence des êtres et des choses, le vertige inquiet qu'elle provoque, quiconque n'a pas approché Kinshasa ou Peshawar, nuitamment et lentement, ignore le délicieux trouble qu'induit le sentiment d'aller vers une révélation ou votre assassinat.



Mais libre à chacun d'être pressé s'il n'est pas pressé d'être libre. Libre au mufle de renoncer aux préliminaires, de consommer le bonheur sans même ôter son chapeau. Inadmissible par contre est la vulgarité que cet empressement atteste, dans l'approche de la ville conçue comme acquise et soumise. Le tourisme moderne, on le sait, a induit cette arrogance, et son vocabulaire dit bien sa goujaterie: «J'ai fait Venise» nous disent-ils, ou, pire, «je me suis fait Venise», comme si la ville faisait le trottoir.



La ville ne se «fait» pas, elle se donne à qui sait attendre. Il faut y aller avec lenteur et langueur. Il faut, entre le no man's land qu'est l'aéroport et l'utopie de la ville à venir, s'exposer à la fascination qu'exerce le borderline, ce tracé invisible entre le fantasme et la réalité qui viendra le corriger, il faut se rendre au centre après avoir parcouru ses orbes, ses terrains vagues, ses environs approximatifs. Il y faut de la vigilance, il faut distinguer les non-lieux, les vraies impasses et les faubourgs – nos exaltés du bit se méfieront des bandes passantes, des va-nu-pieds et des chaussés défoncés.

Il faut donner du temps au temps, comme disait François Mitterrand. Le temps de la maturation, pour accéder au frisson que procure la conscience d'une imminence. S'ouvrir à tout ce qui fait rêver, quand on y songe, ce temps lent d'où surgissent la ville, l'art et la musique. Si Bach jadis avait été pressé, jamais il n'aurait composé l'Art de la fugue, et Loti n'aurait chanté la Samarie s'il y était arrivé en Kawasaki.