Billet: Le tueur et le singe blanc

Gaston CARRE

Le 15 mars dernier Brent Tarrant massacrait 50 personnes à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Qui est Brent Tarrant? Les médias vous l'ont dit: un «suprémaciste blanc», on put le lire partout. Suprémaciste, comme on dirait chauffagiste ou dentiste. Brent Tarrant, suprémaciste ultra bright, c'était écrit noir sur blanc.



Sans cesse des métiers nouveaux apparaissent, que la collectivité génère en fonction de ses besoins réels ou supposés, de ses pulsions bonnes ou mauvaises. Le tueur de Christchurch est un suprémaciste, les médias l'ont dit, ce dont je déduis que c'était indiqué dans ses papiers – profession: suprémaciste. Les médias ainsi nous rassurent: il avait un métier ce type, et une conviction, il était suprémaciste, l'affaire aurait été plus grave si Tarrant avait été un traîne-savate qui aurait tué pour s'occuper, massacré pour tuer le temps.



Précisons ici qu'il ne faut pas confondre le suprémacisme avec le suprématisme, métier ancien, dans le domaine de l'art, où Kasimir Malevitch en 1915 déjà avait lancé le mouvement, le suprématisme, par son tableau «Carré noir sur fond blanc», montrant la supériorité du carré sur le fond et celle du noir sur le blanc. Tout dans la vie est affaire de coups et de couleurs.



Autres exemples de métiers nouveaux: les «youtubeurs» et les «influenceurs». J'aime bien «influenceur». Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'influence. Notons ici que le suprémaciste est un influenceur aussi – le suprémaciste influent est un cumulard, qui exerce deux métiers et n'en déclare aucun. Ce sont les médias qui le déclarent: «Le tueur est un suprémaciste», assurant son service après-vente en sus – son site comptait des milliers de «followers» signalent les médias impressionnés – «il cartonne», ce Tarrant. Les «followers»: encore un job nouveau – qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis, je follow donc je suis, laudatio ergo sum.



Nous avons bien noté que le suprémaciste de Christchurch s'était muni d'une webcam, qu'il s'est filmé in flagranti, tuant en temps réel, in vivo si j'ose dire, moyennant quoi nous avons affaire à un suprémaciste narcissiste, suprémaciste avec un «C», narcissiste avec «SS». Qui regarde le reality-show de notre tueur à webcam? Les followers! Ainsi va la ronde des métiers nouveaux, qui s'engendrent les uns les autres, les suprémacistes désaxés enfantant des suiveurs, les followers devenant influenceurs et les médias se chargeant de tendre les miroirs en quoi les narcissistes peuvent se contempler.



Car les suprémacistes somme toute sont des imitateurs, des mimétistes blancs – l'homme blanc comme pastiche, comme artefact, Darwin déjà l'avait dit: l'homme est un singe, métier ancien.