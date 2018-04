Le SMS est un outil de communication. Il peut devenir aussi une arme de liquidation. C'est par SMS, ainsi, que les employés d'une entreprise viennent d'être informés de leur licenciement.

Billet: Le SMS comme revolver

Par Gaston Carré

On apprend que la société française Bodyguard, qui comme son nom l'indique fournit des services en matière de sécurité, a licencié 430 salariés.



Un licenciement musclé, car on apprend aussi, avec consternation, que le personnel viré en fut informé par «SMS».



Une information lapidaire, très lapidaire. Le SMS se jette comme une pierre – ça fait pfuitt, un chuintement de chasse d'eau, ça siffle, comme une vipère, puis ça touche sa cible, qui est lapidée.



La communication comme caillassage, la communication à la hussarde, grossière et désinvolte: le SMS est l'expression d'un phénomène plus général, qu'est la dégradation de la communication en message, sa forme résiduelle, brute et brutale, le message étant l'information sans la forme.



C'est par SMS que la «société de communication» apprend à un employé qu'il a perdu son emploi, c'est par SMS qu'elle apprend à un homme qu'il a perdu un proche – «mémé c'est fini, ciao», grand-mère a fait pfuitt.



Avant, avant le SMS, on prenait le téléphone et on laissait à l'autre le temps de respirer. Je suis désolé mais j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer – l'autre inspire – oui, notre grand-mère est décédée, l'autre expire. C'est codé dites-vous? C'est une formule rituelle et stéréotypée, ça n'apporte rien? Pourquoi se soucier de la forme, quand on a une mauvaise (ou une bonne) nouvelle à annoncer?



Parce que la forme compte parmi les attributs, en nombre très limité, qui nous distinguent de l'animal. Parce que le code, qui résulte d'un consensus des entendements, est ce qui distingue l'homme du veau, et le discours de la chasse d'eau.



Des esprits fins croient repérer notre humanité dans l'aptitude à les ignorer, les codes, les formes, les manières et les façons. Ils confondent, ce faisant, humanité et liberté. Ce sont les codes qui nous constituent, et c'est le souci de la forme qui distingue un employeur d'un négrier.