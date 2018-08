On pensait qu'Adam et Eve étaient l'expression unique de l'harmonie. Or voilà qu'un troisième sexe vient briser cette conviction.

Billet: Le sexe «ni-ni»

La politique, en France surtout, a introduit le «ni gauche ni droite», la bioéthique a conçu le «ni mort ni vivant», et voici que le droit instaure le principe «ni homme ni femme», en l'espèce d'un sexe «neutre» que l'Allemagne a inscrit dans sa législation et qui au Luxembourg est à l'étude.

Le principe du «sexe neutre», ou «troisième sexe», est caractéristique d'une modernité qui, dans le sillon d'un égalitarisme devenu obsolète, fait l'éloge de la particularité et de la singularité, instituant le paradoxe d'une collectivité en agrégat d'exceptions, et d'une norme définie à partir de ses écarts plus que de son énoncé. Il est légitime toutefois dans son aspiration, visant une révision telle que l'état civil d'un individu rende compte de sa réalité anatomique, et non l'inverse, l'inverse étant une situation où l'individu en question se soumet à des interventions chirurgicales destinées à faire coïncider sa réalité corporelle avec son signalement administratif, au risque d'un bricolage morphologique dont le résultat ne correspondra pas avec son identité intime.



Ce sexe «ni-ni» inflige un rude déniaisement toutefois à ceux qui croyaient qu'homme et femme, depuis Adam et Eve au moins, constituaient l'expression accomplie de la Symétrie, cette magnifique et affolante concordance que les naturalistes voient comme le produit d'une Nécessité et les spiritualistes comme la manifestation d'une Harmonie.



En attendant l'élucidation philosophique de cette avancée dans le champ de l'anatomie, nous avons, alors que la rentrée scolaire est proche, une pensée émue pour le corps enseignant. Déjà il lui faut expliquer aux jeunes que le cannabis, que ses fiches «Vie et société» tiennent pour une drogue, pourrait être disponible en coffee-shop, déjà il faut enseigner que la médecine ne sait plus où finit la vie et où commence la mort, il lui échoit désormais, à ce corps enseignant, d'expliquer qu'hommes et femmes ne correspondent pas forcément aux descriptions qu'en livrent les manuels.