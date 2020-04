L’intrus, avec le virus, pourrait changer de camp. Imagine une gigantesque transhumance, qui conduirait le règne animal en ville et l’humanité aux abois.

Billet: Le retour de la bête

Gaston CARRE

J’ai vu un cerf.

Une bête magnifique, dans son manteau de velours, rouille et bronze, souveraine sous son ample couronne de bois.

Un cerf avec ses bois, en ville.

Il se tenait là en effet, au milieu de l’avenue, placide, confiant, humant un air de plus en plus pur. Confrontée à l’homme, une bête de cette sorte laisse entrevoir, de loin, la peur qui fait palpiter son pelage, là rien, nulle peur, rien qu’une assurance tranquille – l’animal était au coeur de la ville, et le plus étrange, le plus inquiétant en cette apparition était son «naturel».

J’avais observé déjà ces jours derniers de semblables avancées. Sur les boulevards des canards déambulent sur les balustrades, des gazelles se désaltèrent aux fontaines, sûres de leur bon droit. Les taupes lèvent les yeux pour admirer le vol des carpes et les carpes se penchent pour saluer les taupes. Nos animaux de compagnie pour leur part s’émancipent, s’accordent des libertés nouvelles, tardent à obéir à nos commandements. Comme s’ils sentaient un rapport de force nouveau, comme si l’homme n’était plus maître, comme si s’effritaient les tables anciennes de la loi, sur lesquelles le moindre corniaud désormais pourrait se soulager – voilà mille ans qu’ils attendaient ce moment-là, les corniauds, de revanche sur l’assujettissement, l’humiliation, l’abêtissement, et les voilà qui s’assemblent, qui avancent sur la ville, meutes immenses, prêtes à nous compisser.

Mais c’est la nuit surtout que l’animal ose.

Chaque nuit je m’éveille une ou deux fois, dans l’appréhension de cambrioleurs. Ils sont à l’oeuvre dit la police, nombreux. Armée de l’ombre, prête à frapper nuitamment, quand dort la ville – voir la littérature du genre, tout cela est très romanesque déjà, n’en rajoutons pas.

Et donc je me lève la nuit, passe la porte et entend aussitôt le bruit de siphon de maintes créatures s’éclipsant, fuite éperdue de bêtes qui s’étaient avancées en rampant. Quand vraiment elles sont nombreuses elles s’emmêlent truffes et museaux, pattes et queues, et je peux voir alors la fuite de belettes, de faisans, de renards même, de chats improbables, des queues comme des plumeaux, des fracs, des griffons, des licornes, toute une faune indue en somme, qui chaque nuit davantage investit la cité, y prend ses aises.

Je songe alors, dans un instant d’effroi, que l’intrus pourrait changer de camp.

J’imagine une gigantesque transhumance, qui conduirait le règne animal en ville et l’humanité aux abois. L’homme serait acculé, sous le regard d’une faune s’employant à le contenir. Il sera toléré, si du moins il n’est pas trop nombreux. Des épidémies le tiendront à distance, chacun chez soi. Mais s’il venait à proliférer, l’homme, et faute de virus à se répandre à nouveau, en ville?

Eh bien il faudra sévir. Eliminer. Quelques meutes bien entraînées, bien excitées, pourront en peu de temps nettoyer des zones considérables.

Le cerf m’observe, l’oeil énorme. Un œil comme un avertissement, une sommation.

Gueule de bois Si même les Rolling Stones acceptent, sur invitation de madame Gaga, de s'exposer en confinés et d'admettre donc leur soumission à la loi du virus, alors on peut dire que Corona est une opération de police réussie.





