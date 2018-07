Ce sera la parabole du jour: l'histoire d'un pasteur à moto et d'un voyageur important mais généreux.

Billet: Le motard et le VIP

Gaston CARRE

Je revois les images de cet accident lors de la parade du 14 juillet sur les Champs-Elysées, quand deux motards s'embrouillent et chutent devant Macron qui applaudit, navré mais magnanime. J'ai vu moi aussi un motard mortifié un jour, et un élu qui le réconforta.



Je raconte mais je ne dis pas le nom cette fois, le nom de l'élu, j'ignore celui du motard. Nous sommes en période pré-électorale en effet, je suis tenu à la retenue, à l'abstinence, j'entame mon ramadan médiatique mais le bon dieu reconnaîtra les siens.



Disons donc que c'est un VIP, en visite officielle à l'étranger, un VIP assez important pour justifier une escorte policière pour ses déplacements. Ainsi notre homme est-il convoyé vers l'aéroport d'un pays intranquille où il faut faire vite, impossible de flâner en bord de route pour faire des photos.

Le motard en tête de convoi semble bien la connaître, sa route. C'est un policier de là-bas, un motard autochtone si l'on peut dire. On sent qu'il est fier, le motochtone, figure de proue sur deux roues, pasteur menant le troupeau de diplos venu d'un important pays d'Europe. Il taille la route, le pasteur, à coups de sifflet et de bottes, la trafic s'ouvre devant lui comme la mer Rouge au passage des Hébreux, le VIP et son cortège font leur entrée joyeuse à l'aéroport intranquille.



Et c'est là, patatras!, que le motochtone se rend compte qu'il s'est planté: il s'est trompé de voie d'accès, menant le VIP et sa suite dans un cul-de-sac de cette enceinte périodiquement canardée par des couillons énervés. Mekhtoub! La honte! L'homme était foutu, ridicule face à l'Europe et son très important visiteur. Ce jour devait être son jour de gloire mais ce sera celui de sa chute, demain il n'osera plus se montrer au souk.



Mais le VIP a observé la scène. Et j'observe, moi, qu'il a compris, d'instinct, le drame qui se jouait devant lui, dans une région du monde où l'on ne badine pas avec la dignité d'un homme. Et le VIP alors, qui avait autre chose à faire, et qui devait faire vite, de s'arracher à son blindé pour aller rejoindre le motochtone effondré, pleurant sa mère sous son casque.



Et le VIP donc fait celui qui n'a rien vu de l'erreur commise, il fait comme si l'on était arrivé, on fera le reste à pied inch'Allah, dans la ligne de tir des énervés, tant pis, l'important pour l'heure est de sauver l'honneur de cet homme humilié et le VIP le sauva, oui, le félicitant pour l'excellence de sa prestation, bravo monsieur, mes félicitations pour l'efficacité de votre accompagnement, vous pouvez être fier. First class, le VIP!



La morale de cette histoire: c'est devant les humbles que se révèlent les grands, les grands les meilleurs étant ceux qui jamais n'acceptent que l'on soit à terre quand eux sont debout.