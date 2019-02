Les Modernes ont des Apple watch et sont à l'heure du progrès. Moi je marche à l'horloge, je retarde mais j'ai le temps.

Billet: Le monde des Eclairés

Gaston CARRE Les Modernes ont des Apple watch et sont à l'heure du progrès. Moi je marche à l'horloge, je retarde mais j'ai le temps.

J'ai assisté à une soirée chez Papergame. Intimidé, comme quand ado j'étais convié à une boum chez des camarades plus riches, plus éclairés. Chez Papergame tous sont allumés, winners racontant leur success-story.

Pour gagner il faut avoir créé. Une agence, de conseil de préférence. Je constate avec étonnement le nombre de gens qui dans ce pays donnent du conseil, j'en déduis avec inquiétude le nombre égal de ceux qui en demandent.

Et il faut avoir le look. Le look Papergame, un regard bluetooth et l'expression conquérante de la start-up qui décolle. Les Décollés vont sans cravate, chemise ouverte sur un torse dégagé. Le cheveu est étudié, une mèche parfois se lâche mais c'est voulu, la désinvolture même étant étudiée.



Quand les Décollés causent ils sont «speakers» – ne dites pas «orateurs» car c'est ringard – ils parlent en marche, comme Macron chez les jeunes, avec ce micro Madonna qui leur fait une sorte de verrue en orbite maxilo-stationnaire. Derrière le speaker il y a un didjéi, qui tripote ses potards pour l'«ambient», le tam-tam Papergame.



Qui sont les speakers? Ils sont experts en marketing, en brainstorming, monitoring, rating et riesling, ils sont jeunes mais très diplômés – master à Yale, MBA à Harvard, ne leur parlez pas de votre doctorat en Droit, à Strasbourg, vous passeriez pour un plouc.

De quoi parlent-ils, les masters? Ils parlent de Hightech, de FinTech, de Tech for Good, c'est très beau cette noce de la finance et de l'humanitaire, elle montre que le Capital est une région de la Morale, tandis que la charité numérique introduit une conception nouvelle de la pénurie – on croit que la Somalie demande du riz mais c'est du réseau qu'elle veut, qui aujourd'hui est l'autre nom de la communion.



Et ils créent, les Communiants, des start-up, des choses qui commencent, ils lancent des commencements, c'est très dynamique. Le monde Papergame est un monde qui bouge, de pure performance. Montrant le «speaker» parfaitement visible à deux mètres de moi, un grand écran fournit le modèle accompli de la tautologie, dans un univers où l'on se congratule entre pairs, où le discours de même est ressassement, néologismes générant d'autres néologismes. De cet univers, un rétroprojecteur montrait la clôture intrinsèque, toute complexité se résorbant, grâce à Powerpoint, en un lot fini de graphiques renvoyant les uns aux autres.



Le «speaker» achevait sa story, il avait réussi ce prodige - yes we can - qu'est la conversion du monde en fichier PDF. Je suis sorti de là comme autrefois de chez les riches, un peu honteux, relégué dans le quart-monde des bannis de la connectique. Je me suis consolé en songeant que les branchés ont une Apple watch, mais que pour ma part j'ai le temps. Eux, les Papergame, en ont peu: si à 20 ans déjà ils sont «business advisor», si à trente ils sont «senior manager» c'est que dix ans plus tard ils seront cuits.



Les Eclairés sont des faiseurs, des «Macher», mais à 40 ans ils portent un pacemaker.

