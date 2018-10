La disparition de Jamal Khashoggi dans un consulat des Saudis en Turquie est une énigme. Pourtant, nous avons une hypothèse originale.

Billet: Le hachoir hachémite

Nous sommes sévères, trop sévères me semble-t-il face à l'Arabie saoudite. Est-on bien sûr, après la disparition du journaliste Jamal Khashoggi dans un consulat du Royaume à Istanbul, que toutes les pistes aient été examinées?



Voilà un journaliste saoudien donc, le nommé Khashoggi, qui avec sa fiancée se présente à cette officine pour y signer la paperasse requise par leur projet de mariage. Il y est entré, dans l'officine, et il s'y est évaporé, tel l'esprit de la lampe merveilleuse d'Aladin. Mais les enquêteurs se sont-ils demandés pourquoi il a laissé sa fiancée devant la porte? Se sont-ils penchés sur les abymes de perplexité qui s'ouvrent devant un homme à l'heure de son mariage?

Khashoggi au moment des faits a 59 ans déjà. Ce qui indique – réfléchissons – que sur la voie du mariage il n'était pas pressé, qu'il a longtemps hésité. Disons qu'il a longtemps fait preuve, face au mariage, d'une certaine ambiguïté. Or ambiguïté, du latin «ambiguus», signifie «aller des deux côtés», sachant qu'à chaque côté peut se trouver une porte. Si la criminologie voulait bien écouter la psychologie et l'étymologie, elle pourrait imaginer – réfléchissons bien – que notre homme, une fois dans le bureau du consulat, fut victime non pas de tueurs du prince Salmane mais d'un accès d'ambiguïté: il fait une crise d'angoisse nuptiale, du latin «agonia matrimonium», et plante sa dulcinée en mettant les voiles par la porte arrière.



Supposons toutefois que Khashoggi, connu pour ses critiques du Royaume, ait bel et bien été exécuté. C'est dans cette hypothèse-là que nous sommes sévères, trop sévères face à l'Arabie saoudite. Car à chaque région du monde ses us et coutumes en matière d'élimination, relevant de singularités culturelles qu'il ne nous appartient pas de conspuer. Les Russes, ainsi, ont servi jadis un thé au polonium à l'agent Litvinenko, à quoi ils préfèrent désormais le Novichoc, plus radical. Amin Dada ainsi, excellent président de la république d'Ouganda, était plus radical encore avec les gêneurs, qu'il dévorait. On connaît par ailleurs le coup du parapluie bulgare, les gadgets explosifs du Mossad ou la méthode psychédélique de la CIA, qui voulut fumer Castro en introduisant du LSD dans un Havane.



A chaque contrée ses recettes donc: de l'Arabie saoudite, si vraiment elle a découpé Khashoggi, on va dire qu'elle pratique le sécateur wahhabite, ou le hachoir hachémite.



Cynisme? Non: multiculturalisme. Respect de la différence, éloge de l'altérité. C'est notre culture, la culture occidentale qui le prône, le multiculti, qui nous invite à accepter la diversité dans toutes ses manifestations. Il nous dit, le multiculti, qu'il faut respecter l'Autre, tous les Autres, qui tous sont honorables, sachant qu'ils le sont plus encore quand du pétrole coule dans leur sous-sol. On s'indigne fort face au Salmane, mais tandis qu'on lui bat une main on lui baise l'autre, celle qui demain va signer les contrats que lui tendent nos industries, de sorte que le politiquement correct à l'instar de Khashoggi souffre d'ambiguïté, qui comme vous le savez désormais est l'art de franchir deux portes opposées, d'accuser un prince côté cour et d'encaisser ses cheiks côté jardin.