Luxembourg 2 min.

Billet: Le don de la passe

Gaston CARRE

J’aimais bien le moment de la quête, jadis à la messe. C’était, juste avant l’hostie à l'autel, la pénultième station de notre chemin de croix, au terme duquel on se jetait, à vélo, dans la morne plaine dominicale.

J’aimais ce panier d’osier porté de main en main. Il fallait bien le saisir pour ne pas le laisser choir, y déposer ma pièce d'une main moite et bien vite le passer au voisin. Le panier circulait ainsi de travée en travée puis revenait sous le regard consterné de l'abbé qui, avisant la maigre moisson, vérifiait l'incurable pingrerie de ses ouailles. J’aimais cette circulation, cette transmission du panier, qui instaurait une religion au sens fort du terme, une communion quasi charnelle du don par la passe. Et puis, la pièce que j'y lâchais, pour humble qu'elle fût, vingt centimes à l'époque, c'était pas rien, c'était sonnant et trébuchant, un sacrifice même, car avec vingt centimes en ce temps-là tu pouvais acheter un carambar.

J’apprends cependant que le panier est en voie de péremption: l’Eglise de France expérimente l’«obole électronique» – c’est une offrande métaphysique, par smartphone, vous cochez la case un euro ou 2 euros ou 10 euros, l'âme est soulagée et le compte en banque débité. Les diocèses parlent de «dématérialisation des offrandes» – on n'ose imaginer le bitcoin dans les troncs, la confession par webcam ou l'absolution par sms.



J'apprends cela et, passé un moment de stupeur, je me dis que cette initiative après tout n'est pas absurde. Non. On y gagne en logique ce qu'on y perd en poésie. Car il n’est pas irrationnel après tout de dématérialiser le rapport au spirituel: point n'est besoin de liquide pour aller à l'essentiel, de billet pour accéder au Ciel, qui est une affaire non de créance mais de foi. Il y avait quelque chose de trivial, de vulgaire somme toute dans le principe de la monnaie glissée au panier. Quelque chose d’inconvenant, comme payer cash un psy, ou jeter une pièce à un coucher de soleil réussi.



Le smartphone c'est plus élégant, c'est clair et Net, connecté au Zeitgeist et relié au Cloud, ce dépôt virtuel, où mon carambar, dématérialisé, est stocké sans coller à la Toile.