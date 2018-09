Jean Asselborn déjoue les conventions en diplomatie. Puisse la transgression ne pas devenir à son tour une figure du convenu.

Billet: Le culot contre le code

Jean Asselborn déjoue les conventions en diplomatie. Puisse la transgression ne pas devenir à son tour une figure du convenu.

La politique est un jeu de rôles, un «Kaspertheater» , où les guignols puisent leurs grimaces dans un répertoire dûment codifié.



La France cette semaine s'est émue de la gifle administrée par un chauffeur de bus à un ado qui l'avait provoqué. Le gamin s'était livré au défi, idiot, qui consiste à se jeter devant un véhicule pour l'obliger à stopper in extremis. Le conducteur est descendu de son car et a mis au gamin une baffe qui aujourd'hui divise le monde politique, après diffusion de la scène sur Internet.



Comment réagit-il, le monde politique? Il réagit selon des figures prévisibles. La droite républicaine dit «comprendre l'exaspération des agents publics devant l'inconduite des jeunes», la droite extrême dit qu'«il aurait fallu lui en mettre deux, des baffes» tandis que la gauche syndicale exprime son soutien au conducteur «connu pour sa gentillesse».

Imaginons cette baffe au Luxembourg: ses échos seraient pareillement prévisibles. On lève le rideau et aussitôt le Code tire les ficelles: Déi Lénk dénoncent la violence du néo-libéralisme, le DP au contraire demande la privatisation des transports, le LSAP commande une étude sur le malaise des jeunes, l'ADR exige que le gamin – «je parie que c'est un Afghan!» – soit reconduit aux frontières tandis que le CSV, citant saint Matthieu, l'invite à présenter la joue gauche aussi. Xavier Bettel enfin réunit le chauffeur et l'ado pour un selfie devant le bus.



C'est désespérant, oui. Le Code, le convenu, le prévisible. On dit du temps présent que plus rien n'y est sûr, c'est le contraire en fait qui nous accable: les énoncés sont péremptoires, les convictions se durcissent, le poncif triomphe et le stéréotype est roi. De cette emprise du convenu naît l'ennui qui ces temps-ci nous empoisse, et c'est de cet ennui que procède notre surprise quand l'imprévu enfin advient, quand l'inouï contre toute attente retentit, quand Jean Asselborn soudain lâche ce que l'on sait, sous le regard étonné d'un pays connu pour sa retenue, où l'on marche sur des oeufs pour ne pas faire de vagues.

C'était gonflé, ce mot à Salvini. Et bienfaisant, en ce temps électoral qui peine à nous surprendre. Qu'il prenne garde toutefois à ne pas abuser de sa propre audace, car il arrive que la transgression à son tour devienne une convention de second degré, du Code à l'envers, comme le drapeau de l'ADR.



A trop exercer son culot Jean Asselborn pourrait user le cuir de sa selle.