Luxembourg 2 min.

Billet: La vengeance de Staline

Gaston CARRE La nostalgie pour bien faire doit faire mal. C'est ce qu'ont compris les concepteurs d'un «Ossipark» à Berlin, qui voulurent réactiver le grand frisson du Rideau de fer.

«Feuer, Spuk und Asche»: Rammstein le week-end dernier a marché sur le Luxembourg, et quelques parents auront éprouvé des sentiments mitigés devant l’afflux des jeunes à ce concert de rock «métalo-industriel» par un groupe dont le «frontman» roule des «r» de Obersturmführer mimé par Charlie Chaplin.



S'inquiéter de son show pseudo-facho est mal connaître toutefois sa dimension grand-guignol : le «Schwachsinn» s'y revendique comme tel, loin des intentions scabreuses et du background idéologique que les médias ont d'abord prêtés à cette formation. S'en offusquer est mal connaître son public surtout, assez mature pour en saisir la bouffonnerie: les jeunes entendent Rammstein comme parodie et leurs bruits de bottes comme dérision, et ce faisant nous confrontent à la question, philosophiquement passionnante, de savoir s'il n'est pas plus efficace, après tout, de solder l'abjection par la farce plutôt que par la conjuration.



Le passé farci, le passé pastiché, c'est l'option qu'ont choisie jadis les ex-«Allemands de l'Est» pour oublier la «Heimat», la RDA, son frontman et le Politbüro. Vous souvenez-vous du projet «Ossipark»?



Nous sommes à Berlin, en 1989. Un peuple soudain se voit pousser des ailes, des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants se pressent d'Est en Ouest, des foules galvanisées font la cabriole passe-muraille, c'est la plus prodigieuse partie de saute-mouton de l'après-guerre. Or, voilà que les fugueurs, une fois franchi le mur de la honte et sidérés encore par leur propre audace, voient poindre un doute, un indéfinissable malaise: les «Wessis» tout neufs sont perplexes devant l'eldorado tant désiré, et se souviennent alors de ce qu'ils ont délaissé. Au moment de la grande cavale, déjà, les fugitifs avaient pris soin de gratter un petit bout du mur honni – touchant réflexe, procédant à la fois d'une nostalgie anticipée et de l'habitude qui nous fait conserver dans un flacon de formol le kyste qui a failli nous coûter la peau.



Mais la nostalgie en l'occurrence prend un tour inattendu: un jeune organise une «grande soirée RDA» dans une discothèque à Dresde. Plus de mille curieux se sont déplacés, la plupart en chemise bleue des Jeunesses socialistes. Le délire: change obligatoire en Ostmark à l'entrée, Ost-Rock en fond sonore, slogans productivistes par le DJ de service, portraits de Lénine aux murs. Mais il y eut mieux. Des rescapés des années de plomb ont projeté, donc, l'ouverture à Berlin d'un «Ossi-Park» de 150 hectares, sorte de Disneyland de l'Internationale, RDA en miniature avec miradors, chemins de garde et enceintes électrifiées. Les visiteurs seraient promenés en Trabant et vivraient le grand frisson du Rideau de fer. Même le très âpre papier-toilette made in Ost, baptisé «la vengeance de Staline» pour les rougeurs qu'il laissait sur les fessiers sensibles, serait garanti d'origine.



Nous avions imaginé alors quelques raffinements supplémentaires. L'inscription dans un dossier fictif de la Stasi, un séjour dans une cave glauque pour un interrogatoire par des Gretchen à cornes de viking ou, pour les plus vicieux, un massage Honecker au fil de fer barbelé.

Car la nostalgie pour bien faire doit faire mal, faute de quoi elle ne serait plus ce qu'elle était.