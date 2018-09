Les «antispécistes» postulent l'égalité de l'humain et de l'animal. Ce qui revient à dire que l'homme n'est qu'un âne.

Luxembourg 2 min.

Billet: La roue du progrès

Gaston CARRE Les «antispécistes» postulent l'égalité de l'humain et de l'animal. Ce qui revient à dire que l'homme n'est qu'un âne.

Mon voisin circule en voiture électrique. La voiture électrique ne fait pas de bruit. C'est un progrès. Et un problème.



C'est un problème pour mon chat, qui ne l'entend plus arriver, mon voisin progressiste, de sorte que mon matou va finir sa vie sous les roues des nouvelles technologies, victime innocente de l'écologie et de ses produits collatéraux.



De l'écologie, mon voisin est un partisan passionné, obsessionnel, passé du TOC* bio à la bioéthique et du végétarisme au véganisme, sa forme radicale. Il m'accable de son mépris quand au jardin il me voit tourner un porcelet en broche, avec cet air supérieur des anciens délinquants qui ont rencontré Dieu. Khmer vert, Pol-pot du compost, il respecte la vie sous toutes ses formes mais me traiterait au glyphosate si je jetais mon mégot dans ses poireaux.

Les billets d'humeur de Gaston Carré Chaque semaine, notre journaliste et auteur Gaston Carré livre sa vision de l'actualité à travers ses billets d'humeur.

A l'heure où les idéologies sont désertées, où tant de croyances ont perdu leur substrat, l'écologie est une morale résiduelle, au regard de laquelle le carnivore est l'ultime incarnation du Mal.



Pécheur repenti, mon voisin ne mange plus de poisson. Ni poisson ni cochon, les «antispécistes» affirmant que nous sommes tous égaux, qu'il y a parité essentielle entre l'humain et l'animal, ce qui est bête pour les femmes, qui au moment où aboutit leur lutte pour l'égalité avec l'homme apprennent que celui-ci n'est qu'un âne.



Antispéciste survolté, mon voisin parfois monte à Paris pour une action de protestation devant les boucheries, accusées de cruauté envers la charcuterie. Alors que partout des enfants meurent sous la botte de dictateurs, les véganistes traitent de tortionnaires les tripiers et les désosseurs.



Il monte comment à Paris, mon intégriste zoophile? En auto. Et de même en reviendra-t-il, de Paris, avec son auto. Electrique. Et que fera-t-il mon voisin, quand il reviendra avec son auto inaudible?



Oui: il écrasera mon chat, qui ne l'aura pas entendu.

En éprouvera-t-il de la culpabilité, l'allumé de la fée électricité? Non: notre ami des bêtes aura la conscience propre car il trie ses déchets – verre, plastique, chats écrasés.



Mon matou, lui, victime du développement durable, sera mort longtemps.



* TOC: Trouble obsessionnel compulsif