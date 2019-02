La poudre blanche est-elle une drogue dure? C'est la question que l'on se pose face aux skieurs, qui sans cesse roulent une même boule de neige.

Billet: L'origine du monde

Gaston CARRE La poudre blanche est-elle une drogue dure? C'est la question que l'on se pose face aux skieurs, qui sans cesse roulent une même boule de neige.

J'étais à Chamonix, parmi la horde à casques et crampons qui l'hiver venu s'abat sur les alpages. Assis tel un troll sur un tronc, sourcil givré et goutte au nez j'observais le manège des skieurs, gens d'âge mûr souvent, êtres de raison qui toutefois montent une piste et aussitôt la redescendent en hurlant, remontent et redescendent, le plus étonnant étant le bonheur que semble leur procurer cette récidive. La poudre blanche est-elle une drogue dure?



Ses détracteurs désignent la glisse comme une pratique masochiste, au vu de la pente qu'après la volupté de chute le pénitent se plaît à remonter, planches à l'épaule et pieds cloutés, longue file au guichet et Marie qui à l'instant où enfin la cabine arrive signale que le gamin veut pisser. Mais alors que le masochisme fournit une jouissance concomitante de la souffrance, le ski apporte un plaisir différé, un bonheur de réparation: on jubile d'abondance après avoir subi mille nuisances, dont le prix du chalet, le transport des skis et de ses encombrements collatéraux, casques, bâtons et famille nombreuse, qui dans la cabine du téléphérique découvre que Chinois et Russes y pressent leurs petits aussi.



Mais soit: chantons ensemble l'Internationale, au sport d'hiver tous sont égaux s'ils peuvent se le payer. Les boutiques entérinent ce communisme huppé, deux ou trois enseignes débitant à prix d'or les fétiches que veut le peuple des nantis. C'est d'une égalité d'âge aussi qu'il s'agit: on skie de 7 à 77 ans, les vétérans prennent en montagne une revanche sur les avanies que l'âge leur inflige en ville, papy en freestyle traite de «petit con» le jeunot qui encombre sa trajectoire. C'est une égalité plus essentielle enfin: on communie dans l'odeur du lait caillé et des chaussettes macérées, au nom d'une rusticité, d'une régression partagée, après six jours tous ont l'oeil aqueux et la peau tannée, les traits mongoloïdes que dessinent l'ivresse de glisse et la béatitude en altitude – après six jours sur mon tronc je me crus en exil à Dharamsala.



Certes, Chamonix malgré les Chinois n'est pas Lhassa, mais il s'y déploie un culte assez proche de la dramaturgie tibétaine. Le culte chamoniard, avec ses saints (Frison-Roche), avec ses martyrs et leurs Ecritures («Mourir à Chamonix»), les pénitents au tibia fracturé et leurs sauveurs venus du ciel en hélico, ses rites et ses interdits, le «hors piste» étant l'espace d'une transgression de grande consommation, à une époque où l'inconnu est balisé par GPS, où l'échappée «solitaire» se filme en webcam pour se répandre par Instagram.



Comment faut-il comprendre ces ferveurs, me demandai-je sur mon tronc? Comment s'expliquer que les skieurs à l'instar de Sisyphe roulent sans cesse leur boule de neige? Point n'est besoin d'avoir étudié Freud pour saisir que nos dévots se livrent au simulacre d'une renaissance ad libitum: halé par «tire-fesse», le skieur est tracté vers la matrice originelle, dont il monte le col en combinaison étanche, arrivé là-haut il se lâche et dévale en beuglant des youyous. A l'arrivée, truffe dans la ouate, il émerge avec l'air ahuri du veau prématurément expulsé, et se livre alors à ce que tout nouveau-né à cet instant-là voudrait accomplir: remonter au plus vite, premier de cordée pour un retour aux neiges éternelles.