Billet: L'insoutenable poids du vide

Gaston CARRE On apprend que la «Conférence générale des poids et mesures» (CGPM) va introduire une nouvelle norme internationale, suite à quoi le kilogramme ne pèsera plus vraiment un kilogramme.

Je croyais que des choses aussi considérables se décidaient en haut lieu, très haut lieu même, au ciel des grands absolus, or voilà que la mesure se décide à cette «CGPM», sorte d'officine où l'on bricole nos valeurs et nos repères. Qu'a-t-elle décidé, l'officine? Voici: «Ce 16 novembre à Versailles, par une décision historique, les représentants de 60 pays ont voté une redéfinition du Système international d'unités, modifiant notamment la définition du kilogramme», a-t-elle annoncé. Jusqu'à présent un kilogramme était défini comme égal à la masse du «grand K», un cylindre de platine conservé depuis 1889 au Bureau des poids et mesures à Sèvres. Or un physicien psychorigide s'est aperçu que la masse de ce prototype a légèrement varié par rapport à celle des copies réalisées à la même époque. Elle a varié d'un iota, cette masse, un chouia, mais les psychorigides ne plaisantant pas avec le chouia ils ont décidé que pour fixer «la masse du prototype», le kilogramme à partir du 20 mai 2019 serait défini à partir de la «constante de Planck», une unité de la physique quantique.

On a maintes fois annoncé la mort de la poésie, sa fin désormais est précisément datée: ce sera le 20 mai 2019, quand au marché je m'adresserai à ma maraîchère pour lui demander deux constantes de Planck de patates douces. Devant son expression consternée, je lui expliquerai, à la maraîchère, que rien ne dure hélas, que le grand K est mort et que l'Eternel même n'est que salade.

Car ce qu'il faut comprendre en cette affaire, lourde à porter pour notre dignité, c'est que le «kilo» n'était qu'une convention. De l'arbitraire. Je croyais qu'un kilo était un kilo. Un absolu donc, un intangible, une catégorie kantienne de l'entendement. Je vivais dans une réalité dûment pondérée, où un boxeur de 44 kg est un poids plume, un camion un poids-lourd et une femme de 120 une grosse. Me voilà déniaisé. On a décidé, comme ça, au pif, que le kilo était le poids de cette chose en platine, comme on aurait pu dire que ce serait la totale de Proust en Pléiade, ou dix cartouches de Camel sans filtre. Rien n'est immanent, tout est convenu, il n'y a pas de Nature, rien que des Normes, dans un univers privé de jalons objectifs. Les années 68 avaient décrété «Ni Dieu ni Mètre», maintenant c'est la mesure elle-même qui est contestée.

Or si tout est arbitraire rien n'est nécessaire, et si tout est contingent rien n'est grave. Philosophiquement ce constat est «heavy», comme disent les fans de Motörhead, mais d'un point de vue métaphysique c'est carrément dramatique, car en l'absence de gravité l'Etre finit en apesanteur, comme Armstrong sur la lune, qu'il fallut arrimer au vaisseau Apollo pour lui éviter une dérive dans l'Abstraction, une excursion qui aurait pu durer longtemps. Et si la gravité est abolie, c'est notre humanité qui décolle – on prétend que l'humain perd 121 grammes à l'instant de sa mort, et d'aucuns considèrent que c'est le poids de l'âme, mais celle-ci n'étant qu'une hypothèse, que reste-t-il de l'âme si le gramme n'est pas sûr?

Isaac Newton a dit ceci: «Dieu a créé toute chose par des chiffres, des poids et des mesures». Or si l'on peut défaire ce que Dieu a fait, si même le kilo peut être bidouillé, alors Dieu désormais ne fait plus le poids.