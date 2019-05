De l'Idéaliste à l'Opportuniste, de l'Eurosceptique à l'Europhobe, nous proposons, dans la perspective des élections, un inventaire de l'Européen en ses différents états.

Billet: L'Européen dans tous ses états

Appelés aux urnes, les Européens sont confrontés à une offre pléthorique, parmi laquelle il est d'autant plus difficile de faire son marché que sont diverses les attitudes que l'Union suscite, de l'adhésion dévote au rejet obtus. Pour y voir clair, voici une typologie sommaire, un inventaire de l'Européen en ses différents états.



L'Idéaliste, comme son nom l'indique, conçoit l'Union comme une «idée», comme un «projet». Un projet radieux, tout d'amour, de glamour et de «différences» – le prix Eurovision est son manifeste et l'Idéaliste verrait bien Bilal Hassani en successeur de Federica Mogherini.



L'Opportuniste, sourd à la douce poésie de l'«idée», est résolument pragmatiste. L'Union pour lui est une vache à lait, une fontaine à subventions. La fontaine hélas est un tonneau des Danaïdes, jamais le lait ne coule assez, de sorte que bientôt l'Opportuniste fait place au Râleur.



La Râleur est fils de l'Opportuniste, à la fois frustré et fâché: ce que l'Europe lui donne est insuffisant, les tracas qu'elle apporte sont exorbitants. Le Râleur se rencontre au comptoir du café, où l'Europe est devenue, avec la météo, un inépuisable sujet de lamentation.



Le Paranoïaque voit l'Europe comme un prédateur, un vampire vidant les nations de leur sang. Le Parano sévit en milieu populiste, où il dénonce urbi et orban les «bureaucrates» qui, «là-haut», à Bruxelles, oeuvrent à l'aliénation du continent. Dans la phase aiguë de sa confusion il affirme que «les migrants syriens importent en Europe» la terreur à laquelle ces malheureux tentent précisément d'échapper – le Paranoïaque échangiste clame que l'islam va «remplacer» la chrétienté.



L'Ironiste est ambigu: ne sachant pas trop ce qu'il faut en penser, de l'Europe, il se répand en sarcasmes sur ses expressions les plus cocasses. Pointant la courbure des bananes et la couleur des poireaux, il se gausse de son «délire normatif». On le rencontre au café lui aussi, au côté du Râleur, dont il écoute les récriminations contre Bruxelles et ses «technocrates», insulte ultime de la part des allergiques à la banane normalisée.



Le Marxiste, matérialiste, est l'ennemi juré de l'Idéaliste: l'UE n'est pas une abstraction dit-il mais une exploitation: ne Mélenchon pas les torchons et les serviettes, car Bruxelles en réalité est l'autre nom des lobbies et des oligarchies.



L'Europhobe est un Eurosceptique anxieux. Comme son nom l'indique il est phobique, la phobie étant peur, peur d'une menace imaginaire, on dit europhobe comme on dit xénophobe, on redoute la différence et ses menaces fantasmées. Souvent l'Europhobe se confond avec le Paranoïaque.

Le Neuroleptique est utilisé dans le traitement des psychopathologies. Son efficacité contre les psychoses est avérée, face aux phobies par contre elle reste à prouver. Seul traitement sûr, pour l'Europe: le bulletin de vote. Pour une Europe à la hauteur de son poids sur l'échiquier international, poids lourd s'il faut en croire Jean Asselborn, qui dans discours à Hambourg a souligné – audacieuse analogie – que «Schengen est, avec Bethléem, le village le plus connu du monde».