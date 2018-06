Le ciel est bas ces jours-ci. Car à quarante mètres du sol déjà et pour 300 euros seulement on peut toucher le firmament.

Billet: L'ascension

Gaston CARRE

J'apprends l'arrivée au Luxembourg du «Dinner in the Sky», un «concept» qui permettra à quelques toqués de manger 4 étoiles à quarante mètres du sol. Soit. On a les aspirations qu'on peut.



Je me permets quand même de signaler que notre génération, au siècle dernier, avait des «concepts» plus élevés.



Nous cherchions, nous, à «nous envoyer en l'air», oui madame, et ce n'était pas pour y bouffer.



Le temps présent par contre ne plane pas haut, ayant revu à la baisse ses fantasmes, ses lubies et sa conception de l'élévation.



C'est un phénomène très de chez nous aussi, en ce pays où toute célébration culmine dans un pot.



N'empêche, j'ai du mal avec le «concept», «Dinner in the Sky», et je devine que je vais avoir plus de mal encore quand je verrai la chose en acte: 40 ruminants en lévitation, tutoyant les étoiles moutarde au nez. 40 ruminants en métaphore du temps présent: la transcendance par grue télescopique, la transe par la panse, pour une ascension à 300 balles.



La collègue Anne, qui a fait l'expérience, dit préférer le pique-nique en montagne.



Je la comprends.