Le rallye Paris-Dakar pourrait, en 2020, faire un tour en Arabie saoudite. Son passage constituera, pour le royaume de l'or noir, un cheikh en blanc.

Luxembourg 2 min.

Billet: L'art du dérapage sponsorisé

Gaston CARRE Le rallye Paris-Dakar pourrait, en 2020, faire un tour en Arabie saoudite. Son passage constituera, pour le royaume de l'or noir, un cheikh en blanc.

On apprend que le rallye Paris-Dakar 2020 pourrait parcourir l'Arabie saoudite, nouveau cirque de sable pour le manège de happy few en panne d’adrénaline. Saluons cette initiative des organisateurs, car on ne saurait trouver plus opportune coulisse pour les noces du grotesque et du pittoresque.



Certes, le prince Salmane a fait des concessions à la normalité internationale, tel le permis de conduire aux femmes, de sorte qu'à chaque dune désormais peut surgir la reine de Saba en Porsche Carrera. Mais Ben Salmane en son immense sagesse sait que le pays doit cultiver son ancestrale singularité, qu'il lui faut préserver ses us et coutumes, l'originalité de ses pratiques en matière de crimes et châtiments, qui fait de l'Arabie saoudite une destination résolument exotique.



Naturellement, les pilotes devront à leur tour faire des concessions. Les dames rouleront en burka, les hommes en djellabah, le soir à l'oasis on trinquera au lait de chamelle, hommes et femmes feront preuve de retenue, un date inconvenant pouvant générer de lourds pépins. En toute circonstance il faudra porter le keffieh à damier et se tenir à carreau – on évitera les visites aux consulats, l'affaire Kashoggi ayant montré que les arrêts y durent longtemps. Le plus prudent en somme est de passer en vitesse, ce qui précisément est le propre du Paris-Dakar, qui va partout et ne s'attarde nulle part, et dont les bolides s'approprient le monde comme le chat marque son territoire, en le compissant de leurs huiles et lubrifiants.



Le rallye a dessiné l'archétype de l'aventurier contemporain. Mâchoire carrée, poil de trois jours et oeil d'acier, le spécialiste du dérapage sponsorisé s'habille chez Adventure et défie l'inconnu en jeep à GPS, il sue beaucoup mais reste frais grâce à son déodorant, affichant grands logos et petits bobos tout au long d'un rallye devenu caravane du bazar international. Le dakariste, homme-sandwich du sport-marketing, est un héros qui sans cesse s'expose à l'adversité – pannes mécaniques, carrosseries défoncées et autres homériques avanies, dont le summum advient quand une Range-Rover aux couleurs d'Oasis brise un essieu contre un palmier. A la végétation mal signalée, ajoutons les périls encourus en ces contrées où l'on ne peut exclure l'humeur mauvaise d'indigènes dont on a fauché une chèvre ou un chameau, pire parfois, quand des bédouins distraits ont l'idée incongrue de traîner sur les pistes.



Qu'importent les bédouins toutefois: la caution morale que cette caravane apporte au pays de l'or noir a la valeur d'un cheikh en blanc. Seule la logique en cette affaire n'est pas à son avantage, car on ne voit pas bien, dans un pays où des têtes sont coupées, l'intérêt de promouvoir after-shaves et mousses à raser.