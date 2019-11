Des années durant Juncker a porté l'Europe, ce mythe, au point de devenir mythe à son tour. A l'heure de son départ enfin Juncker révèle – «I am the man» – qu’il n’est qu’un homme.

Billet: Juncker, le sorcier

Jean-Claude Juncker quitte la Commission, avec l’expression goguenarde qui le caractérise, ce regard d’ironie entendue par quoi il feint une connivence avec qui le croise. Il n’est pas un journaliste qui n’ait succombé à ce cabotinage, pas un qui ne soit convaincu d’être son interlocuteur privilégié, de l’avoir «découvert», alors que Juncker jamais ne lève son masque.

Des générations durant les élus luxembourgeois furent empoissés dans une imagerie de benêts bonasses, de commis débonnaires et bien tempérés. En regard de cette espèce trop pieuse, univoque et limpide, Juncker fut prêtre ouvrier, proprement canaille, excessif et masqué de surcroît, un «personnage» en somme, quand d’autres avant lui ne furent que personnalités. Il n’était pas affligé, aux sommets internationaux, de la déférence soumise qui longtemps fut propre à ses pairs, de leur contrition navrée, de leur air toléré. Juncker dans la cour des grands s’est imposé en majesté, par la voie oblique de la bouffonnerie, baisant les glatze et baffant les méchants – Juncker ce faisant nous a collectivement exhaussés, on pouvait enfin «mit den großen Hunden pinkeln», et tous nos jeunes politiques aujourd’hui pissent dans le sillon que le vieux dogue a creusé.

Buvait-il, vraiment, pour se lâcher ainsi? C’est à Jeroen Dijsselbloem, l’asperge batave, que Juncker doit l’indigne insinuation. Digne et roué, Juncker ne s’est pas abaissé à moucher l’asperge, accueillant ses allégations pour les recycler, en épaissir son panache, son personnage, son ambivalence de vaillant claudiquant, de vacillant tout-puissant.

Juncker scella sa propre légende quand il accueillit Tsipras, le Premier grec, venu au Berlaymont pour «en finir avec le joug bruxellois». Juncker prit Tsipras par la main et l’emporta: Viens mon petit, lui dit-il, je te montre le chemin de l’Europe, comment ça marche… Juncker le sachant, sachem et sorcier, Juncker dans sa peau de chaman, entre écorce d’iguane et catastrophe géologique.

Où mena-t-il le jeune pâtre? Peu importait. Seul importait que Juncker, lui, le sût. Que savait-il? Que l’Europe est une atopie, une utopie, un mythe. Un mythe nécessaire, salutaire, contraignant aussi – on ne sort pas d’un mythe comme on sort d’une auberge, d’où le Brexit, ce drame shakespearien de la rupture impossible. Seul un Luxembourgeois pouvait savoir cela. Le mythe, sa nature, sa fonction dans les gestations, des hommes et des nations.

Il faut rendre hommage à Juncker le ténébreux, alors que déjà s’avancent les commis nouveaux, peau lisse rasée, torches dressées contre l’opacité. Que va-t-il en advenir, de la Commission, quand Von der Leyen, visage de vase Ming, y aura introduit ses lampions? Voyez «Roma», le film de Fellini: des spéléologues découvrent des fresques dans les catacombes, la vérité, peinte à même ses murs, de la ville éternelle, mais les fresques s’effacent au moment même où la lumière les éclaire.

A Bruxelles s’effritera un mythe, au Berlaymont s’effacera le visage du Sachem, à mesure qu’il soulèvera son masque pour révéler enfin – «I am the man» – qu’il n’est qu’un homme.