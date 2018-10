Footing, running, move, move, partout on se bouge, même l'Eglise remue, «bougée» par de jeunes catholiques et leurs abbés en Adidas.

Billet: Eloge de la léthargie

Gaston CARRE

C'est un article dans le journal La Croix, sur les initiatives originales de jeunes catholiques. Titre: «Dix jeunes qui font bouger l'Eglise».



J'apprécie la performance. Car l'Eglise de France, avec une majuscule, c'est 45 millions de personnes au moins, qui même sans compter leurs missels pèsent lourd. On connaissait le processus inverse: tout ce que l'Eglise fait bouger, Lazare qui se lève et marche, la mer Rouge écartée, les montagnes que soulève la foi. Mais l'Eglise à son tour peut-elle être «bougée»?



Je pense que La Croix commet un abus de langage. Qu'elle fait oeuvre de démagogie. La Croix veut séduire les jeunes, et pour ce faire leur parle jeune, aux «frères» et aux «meufs» – La Croix est branchée, elle bouge, c'est cool. Soit. Ce qui me gêne c'est la conjugaison, quand bouger s'use à l'impératif – bouge! bouge-toi! move! J'entends ça partout, c'est plus qu'un impératif, c'est un ordre de mobilisation, émis par la troupe des agités en débardeur.



Les clips en sont pleins, de ces énervés qui nous commandent de remuer: move, move your body, Beyoncé ou Rihanna, les déesses du fitness, qui ont bougé la musique en gymnastique et la scène en sauna, où leurs prestations ressemblent à des pubs pour déodorants. Coatché par ses idoles en leggings, le peuple de la bougeotte a investi la ville, partout il cavale en suant, footing et running, la mobilité étant devenue le référent d'une modernité qui ne sachant où aller se plaît à bouger.



Et quand enfin ils sont fatigués, les modernes courent à l'Eglise pour y trouver un repos, une assise, un ancrage, mais découvrent alors que l'Eglise remue elle aussi, «bougée» par nos dix jeunes exaltés. Les églises sont pleines en effet d'abbés en Adidas, qui Nike au dos plient le Verbe en rap, hip-hop et un et deux, la pastorale en Reebok, en Puma devant les agneaux et un et deux et mouve your badi, allez allez alléluia, c'est la teuf!



Moi je bouge ce que je veux, quand je veux. Face à l'ordre de mobilisation je prône l'éloge de la léthargie contre la liturgie du mouvement. L'Immobilité comme figure ultime de la résistance, l'inaction comme subversion, tel est mon credo, alors que déboule vers moi – dégage! move! – l'Eglise bougée par les dix jeunes sherpas de La Croix.