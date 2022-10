Bill Gates était mercredi au Grand-Duché à l'invitation de la Banque européenne d'investissement (BEI) et a également rendu visite au Premier ministre Xavier Bettel.

Bill Gates en visite au Luxembourg ce mercredi

Bill Gates était mercredi au Grand-Duché à l'invitation de la Banque européenne d'investissement (BEI) et a également rendu visite au Premier ministre Xavier Bettel.

(MeM) - Bill Gates était mercredi au Grand-Duché à l'invitation de la Banque européenne d'investissement (BEI). Le fondateur de Microsoft et cinquième fortune mondiale a convenu de renforcer la collaboration entre la Bill & Melinda Gates Foundation et Breakthrough Energy, également fondée par Bill Gates, et la BEI dans les domaines du développement humain durable, de l'innovation, de la santé et de l'énergie propre, a indiqué la banque dans un communiqué de presse publié mercredi soir.

Une vingtaine d'entrevues à Davos pour Xavier Bettel Le thème des différentes discussions était mis sur la sécurité et la stabilité internationale dans tous leurs aspects.

«Une collaboration plus étroite entre des organisations comme la nôtre est essentielle pour améliorer la santé dans le monde, renforcer la sécurité alimentaire, libérer le potentiel d'innovation dans le domaine des énergies propres et garantir un développement humain durable», a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d'investissement. La BEI soutient en effet Breakthrough Energy Ventures-Europe avec 50 millions d'euros. Cet argent doit servir à financer des programmes de recherche.

L'objectif est d'introduire de nouvelles technologies pour remplacer les énergies fossiles, comme l'indique le communiqué de presse. Alors que la Fondation Bill & Melinda Gates se consacre à la lutte contre les maladies infectieuses, Breakthrough Energy a pour objectif «d'accélérer la transition vers une énergie propre et d'aider le monde à atteindre zéro émission nette d'ici à 2050».

Plus récemment, le président de la BEI, M. Hoyer, et Bill Gates se sont rencontrés à Londres en juillet, où un partenariat a été annoncé pour «améliorer la situation sanitaire mondiale, y compris la lutte contre le paludisme et la polio». Ce partenariat vise également à aider les pays en développement à adapter leur agriculture au changement climatique.

Rencontre avec le Premier ministre

Ce mercredi, Bill Gates a par ailleurs rencontré le Premier ministre Xavier Bettel (DP) au Luxembourg. Comme ce dernier l'a indiqué sur Twitter, la rencontre a été «constructive et inspirante». «Nous avons parlé de nos priorités communes et de la situation géopolitique actuelle, des questions climatiques et énergétiques et du rôle de l'innovation pour un avenir plus durable», a écrit le Premier ministre luxembourgeois mercredi après-midi.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

