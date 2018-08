Ce premier semestre 2018 est globalement positif sur le plan touristique, a annoncé la secrétaire d'Etat Francine Closener. Les auberges de jeunesse et campings ont vu leur fréquentation augmenter en flèche.

Bilan touristique positif pour ces six premiers mois

Le Luxembourg est un but de voyage qui rencontre chaque année plus de succès. La secrétaire d'Etat à l'Economie, Francine Closener, a présenté mercredi un bilan très positif de ce premier semestre 2018.

Les touristes, dont la majorité vient des Pays Bas, ont été 4% de plus entre janvier et juin 2018 à passer la nuit dans un établissement luxembourgeois. Ce sont surtout les campings et auberges de jeunesse qui ont eu leur faveur: +15% pour les premiers et +10% pour les secondes. Un total de 806.000 nuitées a été enregistré en cette première moitié d'année. Les campings pourvus de chalets ou autres hébergement autres que l'emplacement pour tentes rencontrent le plus de succès. Ils sont ainsi moins soumis à une fréquentation qui varie suivant la météo.

Les hôtels connaissent quant à eux une fréquentation moindre, a indiqué Francine Closener. A cela, une raison simple: les séminaires professionnels se déroulent davantage aujourd'hui via des visioconférences, a-t-elle analysé. Les hôtels du Sud du pays sont plus concernés avec une baisse de fréquentation de 4,2% ainsi que ceux du Centre (-1,5%).

En revanche, le Mullerthal a connu une belle augmentation du nombre de nuitées hôtelières (+9,2%) en dépit des inondations survenues en juin. «On ne peut pas encore mesurer l'impact définitif des inondations de juin», a prudemment estimé la secrétaire d'Etat. La fin de l'année permettra d'avoir plus d'éléments pour le faire.

Les attractions touristiques ont accueilli elles aussi davantage de visiteurs: le Parc Merveilleux de Bettembourg a vu sa fréquentation croître de 11% et le Mudam de 42%.