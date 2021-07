Pour Déi Gréng, si l'année parlementaire 2020/2021 aura été marquée par la pandémie et ses conséquences, le parti de la coalition estime que le défi principal à venir tient dans les modifications environnementales qui se dessinent.

«Le changement climatique reste la priorité absolue»

Jean-Michel HENNEBERT Pour Déi Gréng, si l'année parlementaire 2020/2021 aura été marquée par la pandémie et ses conséquences, le parti de la coalition estime que le défi principal à venir tient dans les modifications environnementales qui se dessinent.

(Jmh avec Annette Welsch) - Contrairement au DP, au LSAP ou au CSV, Déi Gréng n'a pas mis l'accent, mardi, sur la crise sanitaire lors de son bilan parlementaire. Et pour cause, le troisième parti de la coalition estime que «le changement climatique reste la priorité absolue», estime Josée Lorsché, chef de fraction Déi Gréng, qui rappelle que «les inondations de la semaine passée interviennent deux ans après une tornade et cinq ans après de fortes intempéries au Mullerthal».

Une accumulation de plus en plus fréquente d'événements météorologiques hors normes «qui n'est pas une coïncidence». Raison pour laquelle la chef de file des députés écologistes à la Chambre appelle non seulement à «mettre en place les mesures de secours nécessaires, mais aussi de renforcer les mesures de lutte contre les inondations et la renaturalisation des cours d'eau». Et cette dernière de rappeler que Déi Gréng a fait adopter toute une série de lois liées à l'environnement au cours des derniers mois, allant de l'interdiction du plastique à usage unique au développement des énergies renouvelables en passant par le Pacte nature avec les communes ou le développement des transports en commun.

Si Josée Lorsché assure que «le Luxembourg a bien géré la pandémie», elle précise surtout que cela s'est fait «sans faire exploser le niveau de dette publique» qui à «un peu moins 27% du PIB reste tout à fait gérable». Un satisfecit qui se veut toutefois prudent car «la pandémie n'est pas encore achevée». Quant à la question de la mise en place d'une réforme fiscale majeure et l'introduction de nouveaux impôts comme le réclament les socialistes, la chef de fraction Déi Gréng botte en touche, préférant «en discuter au moment opportun avec nos partenaires de coalition».

Même fin de non-recevoir en ce qui concerne l'introduction d'une nouvelle fiscalité destinée à lutter contre la spéculation immobilière, même si Déi Gréng ne cache pas sa volonté de voir introduire notamment «une taxation plus élevée du capital» et une «fiscalité plus écologique». Autant d'idées qui seront détaillées dans le futur programme électoral «en cours d'élaboration».

