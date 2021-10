Si la première édition dédiée à la découverte du Luxembourg à vélo avait suscité l'enthousiasme, la deuxième n'a pas rencontré le même succès, concèdent mercredi les ministres de la Mobilité et du Tourisme. La faute, officiellement, au mauvais temps.

Bilan maussade pour le Vëlosummer 2021

(Jmh) - Les années se suivent mais ne se ressemblent pas en matière de tourisme. Si, en 2020, quelque 40.000 cyclistes avaient enfourché leur deux-roues le long des parcours spécifiques du Vëlosummer, ils n'étaient qu'à peine la moitié cet été, indiquent mercredi les ministres de la Mobilité et du Tourisme. Une performance en berne que François Bausch (Déi Gréng) et Lex Delles (DP) mettent principalement sous le coup de l'été «trop froid et trop pluvieux».

Pourtant, les petits plats avaient été mis dans les grands pour cette deuxième édition avec deux fois plus de circuits proposés et des parcours deux fois plus longs qu'en 2020. Au total, douze parcours étalés sur 550 kilomètres balisés avaient été déployés, dont 100 kilomètres exclusivement réservés aux cyclistes. Le plus populaire s'est révélé être celui qui reliait Welsdorf à Ettelbruck, emprunté par 3.535 cyclistes. Soit près d'un cinquième de la totalité des participants.

Seul enseignement positif mis en avant par les organisateurs de l'événement, la fréquentation plus élevée au cours des weeks-ends, quelles que soient les conditions météo. Une troisième édition verra tout de même le jour l'été prochain, entre le 30 juillet et le 28 août «en prenant en compte les expériences passées», assurent François Bausch et Lex Delles. Pour cela, un appel à projets a été lancé afin de recueillir de nouveaux «itinéraires cyclables attractifs». Des propositions attendues jusqu'au 15 décembre prochain.

