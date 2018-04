Selon les spécialistes, c'est le meilleur à 500 kilomètres à la ronde: le skatepark Péitruss fait le plein de skaters et de riders par tous les temps.

Luxembourg 13 1

Bienvenue au paradis des skaters et des riders BMX

Selon les spécialistes, c'est le meilleur à 500 kilomètres à la ronde: le skatepark Péitruss fait le plein de skaters et de riders par tous les temps.

Entre les murs de la forteresse du centre-ville, sous le Viaduc, au fond de la vallée de la Pétrusse, se trouve le terrain de jeu préféré des skaters et des riders BMX de Luxembourg: un skatepark qui a ouvert en 2016 et qui ne désemplit pas.

Ici, on vient glisser à tous les âges: Jo et Charles ont cinq ans et commencent doucement, à trottinette, sous les yeux de leurs grands-parents. Quelques mètres plus loin, il y a trois ados de dix à onze ans, parés pour les chutes éventuelles: casques, genouillères et protège-poignets sont indispensables.

"Nous venons spécialement d'Allemagne", explique ce papa. "Je travaille dans le centre-ville depuis un certain temps et je vois toujours ce superbe skatepark. Je me suis dit que ce serait une belle sortie en famille."

13 Lex Kleren

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Lex Kleren Lex Kleren Lex Kleren Lex Kleren Lex Kleren Lex Kleren Lex Kleren Lex Kleren Lex Kleren Lex Kleren Lex Kleren Lex Kleren Lex Kleren

Gianluca, 16 ans, enchaîne les figures sur le béton lisse: il passe l'après-midi ensoleillé avec ses amis skaters. "Je viens souvent, même quand il fait froid parce qu'il y a moins d'enfants donc on peut patiner plus tranquille".

Gaëtan, 25 ans, et son pote Hugo sont venus spécialement de Liège jusqu'à Luxembourg pour ce paradis de la glisse. "Nous avons réservé une nuit dans un hôtel, mis nos BMX dans le coffre de ma voiture et nous voilà. Moi, je viens ici plusieurs fois par an, mais Hugo, c'est la première fois. Je devais absolument lui faire découvrir ce skatepark. Une piste comme celle-ci, au milieu de la nature et avec de tels bols, n'existe pas dans notre région. C'est la meilleure installation à 500 kilomètres à la ronde!"

Le skatepark Péitruss

La construction du skatepark a débuté en novembre 2015, pour environ deux millions d'euros. Seulement huit mois plus tard, en juillet 2016, le parc ouvrait ses portes. Il offre une superficie de 3.400 mètres carrés et deux "bols" de 600 mètres carrés pour les figures les plus ahurissantes.