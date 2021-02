Un site à la capitale, un autre désormais au sud du pays, à Esch-Belval : la campagne de vaccination anti-covid passe la seconde.

Bienvenue au deuxième centre de vaccination

Patrick JACQUEMOT Un site à la capitale, un autre désormais au sud du pays, à Esch-Belval : la campagne de vaccination anti-covid passe la seconde.

Le Luxembourg a désormais à disposition les trois vaccins anti-covid autorisés en Europe. Après Pfizer, Moderna, les doses AstraZeneca sont administrées depuis une semaine maintenant. Avec plus de laboratoires fournisseurs, le pays compte donc sur des arrivages plus fréquents et plus nombreux. Même si ce programme de livraisons «change parfois plusieurs fois par jour», avouait la ministre de la Santé, vendredi, à l'heure d'annoncer la prolongation des mesures sanitaires jusqu'au 14 mars.

Depuis le 28 décembre, le pays a réussi à administrer 22.895 doses. Trop peu aux yeux de certains. «Nous gardons toujours cette même ligne de conserver la deuxième dose pour assurer la piqûre de rappel», indique au passage Paulette Lenert. Six semaines après le lancement de la campagne, la phase 2 est en passe de débuter désormais. De fait, l'ouverture de l'accès au sérum aux seniors de plus de 75 ans implique l'ouverture d'un nouveau point de vaccination. Depuis lundi, c'est donc la Maison des matériaux à Esch-Belval qui est entrée en service.

Qui peut accéder aux centres? Quiconque a validé son rendez-vous après avoir reçu son invitation par voie postale? Le choix du site est laissé au libre choix aux volontaires : soit Esch-Belval donc, soit le Hall Victor-Hugo à Luxembourg-ville pour le moment. Au fil des semaines, trois autres points entreront en activité, à Ettelbrück, Mondorf-les-Bains ou Sandweiler (locaux de Luxembourg Air Rescue).

A la Maison des matériaux, une bonne partie de l'organisation repose sur les épaules de personnels issus des Douanes et Accises, de l'armée mais aussi des secouristes du Corps grand-ducal d'incendie et de secours. Mais ce sont bien des professionnels de santé spécialement recrutés (infirmières et médecins) qui procèdent à l'entretien préalable à la vaccination et à l'injection ensuite.

La capacité du nouveau centre est estimée à 6.700 vaccinations par semaine. Quatorze personnes pourront être prises en charge en même temps, au pic de l'activité.

