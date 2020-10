Commandé par le Luxembourg en 2003, l'avion a été officiellement présenté ce jeudi, au lendemain de son arrivée au Findel. L'occasion de découvrir l'intérieur d'un engin militaire qui aura coûté quelque 197 millions d'euros.

Bienvenue à bord de l'A400M

Jean-Michel HENNEBERT Commandé par le Luxembourg en 2003, l'avion a été officiellement présenté ce jeudi, au lendemain de son arrivée au Findel. L'occasion de découvrir l'intérieur d'un engin militaire qui aura coûté quelque 197 millions d'euros.

Payé par le Luxembourg, assemblé en Espagne et bientôt intégré dans une unité binationale basée en Belgique, l'A400M présenté officiellement ce jeudi se veut l'incarnation d'une «coopération européenne réussie». Pourtant, le chemin pour parvenir à cette cérémonie au Findel aura été «un long périple», selon l'expression de François Bausch (Déi Gréng), ministre de la Défense, rappel subtil des difficultés rencontrées dans ce projet.

Commandé en 2003, l'avion aurait dû être livré en 2017 et coûter 168,5 millions d'euros. Au final, l'appareil militaire est arrivé en grande pompe mercredi soir au Findel et coûtera 197,3 millions d'euros. Placé sous le commandement de l'European Air Transport Command, instance regroupant une flotte de 170 avions issues des forces armées allemande, belge, espagnole, française, italienne et italienne, l'avion doit apporter «une nouvelle capacité stratégique» au pays. Que ce soit dans le domaine militaire ou civil. Comprenez notamment des opérations de transports de troupes et/ou de matériel, mais aussi d'aide humanitaire.

Capable de transporter jusqu'à 37 tonnes de fret dans un rayon de 4.500 km, l'A400M CT-01 sera exploité dans le cadre de la 20e escadrille du 15e wing de transport aérien de l'armée belge. Une unité binationale au sein de laquelle trois équipages luxembourgeois sont actifs. Soit six pilotes et six soutiers. Outre le gros porteur financé par le Grand-Duché, l'unité bénéficiera à l'avenir de sept autres A400M, tous basés à Melsbroek, en périphérie de Bruxelles.

A noter que l'aviation militaire constitue l'un des axes qui seront renforcés au cours des années à venir, puisque le gouvernement s'est engagé à investir 598 millions d'euros pour l'achat de huit avions ravitailleurs et de transport polyvalents. «Ce programme sera mis en œuvre rétroactivement à partir de 2016 pour une durée de 30 ans et comprend huit avions stationnés à Eindhoven et à Cologne», précisait en juillet dernier Stéphanie Empain (Déi Gréng), présidente de la commission Défense à la Chambre.

