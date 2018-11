Bientôt une piste cyclable avenue de la Gare

Les cyclistes qui circulent dans le quartier Gare vont se réjouir: une piste cyclable va être aménagée avenue de la Gare très prochainement. C'est une des nouvelles annoncées lors du City Breakfast ce mercredi matin.

Patrick Goldschmidt (DP), échevin en charge de la mobilité, l'a annoncé mercredi lors du City Breakfast: la ville de Luxembourg va, dans un temps très proche, créer une piste cyclable avenue de la Gare.

Dans cette artère régulièrement surchargée de trafic, les vélos roulent souvent sur le trottoir, ce qui peut poser un problème de sécurité vis-à-vis des piétons. En juin, la police avait décidé de verbaliser les contrevenants. En quelques heures, 35 amendes de 74 euros avaient été infligées.

Les places de stationnement sur la gauche jusqu'à l'intersection avec la rue Bourbon vont disparaître. Rue Sainte-Zithe, près du Rousegäertchen, des places de parking seront aussi supprimées afin d'aménager une piste cyclable à double sens de circulation. L'échevin a rappelé que les cyclistes ne devaient pas rouler sur le trottoir, où ils mettent en danger les piétons, plus vulnérables.

Vél'Oh: 100 abonnements gratuits

L'inauguration des nouveaux Vél'Oh à assistance électrique est prévue vendredi. A cette occasion, les 100 premiers abonnés auront droit à un abonnement d'un an gratuit. A l'heure actuelle, environ 60% des stations de Vél'Oh ont été converties à l'électrique.

Parking Royal Hamilius

Toujours sur le thème de la mobilité, la bourgmestre Lydie Polfer (DP) a indiqué que la fréquentation du parking Royal Hamilius n'était pas encore à la hauteur des attentes. Lors des deux premiers mois, environ 331 véhicules par jour s'y sont garés, 771 les samedis et 272 les dimanches.

Partant de ce constat, des efforts vont être faits sur le tarif et sur la signalisation.

Transports publics gratuits: pas de déclaration

Lydie Polfer, qui prend part aux négociations de coalition, n'a pas souhaité s'exprimer à propos de la gratuité des transports publics, un point débattu au sein de la coalition. Elle s’exprimera sur la question en temps voulu.

Lorsque le nouveau gouvernement sera en place, elle abordera aussi la question du devenir de l'ancien bâtiment de Post, rue Aldringen. «Un hôtel à cet emplacement serait idéal, parce que le tram passe à proximité et ira jusqu'à l'aéroport. Ce sera naturellement à Post de décider.»

Voyage dans le temps au Pfaffenthal

En septembre de l'année passée, la ville de Luxembourg avait lancé un projet pilote "Virtual Reality Timetravel", avec l'entreprise Urban TimeTravel et le service des technologies de l'information et de la communication de l'Etat. Après une phase test, le projet est aussi accessible aux citoyens du pays, comme le premier échevin Serge Wilmes (CSV) l'a déclaré. Il s'agit d'un tour qui débute au Luxembourg City Tourist Office (LCTO), place d'Armes. Il traverse la ville et les participants peuvent chausser des lunettes 3D pour se retrouver dans le Luxembourg de 1867. Les tickets sont au prix de 15 euros pour les adultes et 10 euros pour les enfants. Ils sont en vente au LCTO (tél. 22.2.80 ou e-mail: touristinfo@lcto.lu).

