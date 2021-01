Depuis le début de l'épidémie, les lignes téléphoniques d'assistance se multiplient, au point de créer parfois certaines confusions. Mais la ministre de la Santé en annonce une prochaine sur la campagne vaccinale cette fois.

Luxembourg 1 3 min.

Bientôt une hotline spéciale vaccinations

Patrick JACQUEMOT Depuis le début de l'épidémie, les lignes téléphoniques d'assistance se multiplient, au point de créer parfois certaines confusions. Mais la ministre de la Santé en annonce une prochaine sur la campagne vaccinale cette fois.

Il y a la Helpline Santé pour les questions médicales sur le virus (247-65533). Et puis celle dédié aux questions sur l'enseignement (8002 9090). Celle aussi sur le chômage partiel (8002 9191), ou encore celle pour tout savoir sur le Large Scale testing (8002 1919). Bref, l'apparition du covid et ses conséquences sur la vie de chacun a entraîné une poussée des numéros d'assistance. De quoi semer la confusion chez certains.

Un service, quatre numéros Pour les questions concernant le Large Scale Testing, la helpline est disponible aussi bien aux résidents qu'aux frontaliers. Aussi, selon le lieu de résidence (et donc d'appel) plusieurs lignes sont ouvertes :

- depuis le Luxembourg : 8002 1919

- depuis la Belgique : 0800 143 75

- depuis l'Allemagne : 0800 18 09 028

- depuis la France : 0805 321 023

Ainsi, Paulette Lenert admet «qu'un certain nombre de personnes appellent différents numéros pour poser des questions sur les tests à grande échelle ou pour essayer d'obtenir un rendez-vous pour un dépistage (...) C'est ainsi que le helpdesk guichet.lu reçoit régulièrement des appels sur le sujet, ainsi que d'autres hotlines». Une confusion qui toutefois reste mineure, tempère la ministre de la Santé.

D'ailleurs, pas question de remettre en cause la myriade de hotlines en place. Chaque ligne ayant son utilité : de l'assistance psychologique à l'aide financière pour les entrepreneurs ou la prise en charge des victimes de violences domestiques.

Pour ce qui est de la helpline affectée au Large Scale Testing (LST), son fonctionnement sera donc maintenue telle quelle: 7j/7 et de 8h à 19h. C'est d'ailleurs ce numéro qui a été le plus contacté depuis son ouverture. «Entre le 16 septembre et le 31 décembre, nos agents ont reçu 147.018 appels», assure Paulette Lenert. Avec un temps d'attente estimé à 9 secondes.

Luxair vole au secours du tracing Privés d'activité dans l'aérien, 68 personnels de la compagnie aérienne ont été mis à disposition de la Helpline covid et du service d'appel aux personnes contacts. Un renfort plus que bienvenu.

Au bilan, 58,8% de tous les appels reçus par les opérateurs LST concernaient une assistance pour prendre un rendez-vous, signifier un report, voire obtenir une nouvelle confirmation. «Pour beaucoup de ces personnes, les agents prennent rendez-vous directement dans le système», note Paulette Lenert. Autre façon de dire que le service téléphonique vient en soutien aux personnes sans accès internet ou ayant des difficultés à prendre rendez-vous en ligne.

D'ailleurs, sur ce même modèle, le gouvernement va «dans un proche avenir» mettre en service un nouveau numéro. Utile cette fois pour réserver un créneau de vaccination ou obtenir des renseignements sur le sérum et son admission. A l'heure actuelle, déjà 5.294 volontaires ont pu recevoir leur injection (une ou deux doses) mais la montée en puissance des livraisons entraînera forcément un besoin de renseignements à combler.

Pour l'heure, au Luxembourg, 1,8 million de tests PCR ont été analysés depuis mars dernier (dont 1 million dans le cadre du Large Scale Testing). Ce qui représente 561.293 personnes ayant déjà fait l'objet d'un dépistage.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.