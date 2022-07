Celle-ci contiendra toutes les prévisions à court et à moyen terme, les avis d'alertes ainsi que les observations réalisées à notre station située à l'aéroport de Luxembourg-Findel sur les 5 derniers jours

Dès le 25 juillet prochain

Bientôt une application mobile pour Météolux

Simon MARTIN

Météolux, service de l’Administration de la navigation aérienne, est quelque peu une référence pour les Luxembourgeois désireux de connaître les prochaines prévisions météorologiques au Luxembourg. Un service d'autant plus utile alors qu'une vague de chaleur s'apprête à traverser le pays dans les prochains jours.

Afin d'être constamment au fait de la météo à venir, une application «Meteolux» s'apprête à voir le jour à partir du 25 juillet prochain, tant sur iPhone que sur les téléphones Android. «Elle a été mise en place conjointement par le Département météorologique et le service IT de l’Administration de la navigation aérienne, et fournit des informations détaillées sur les conditions météorologiques actuelles et à venir au Luxembourg. L’application mobile contient toutes les prévisions à court et à moyen terme, les avis d'alertes ainsi que les observations réalisées à notre station située à l'aéroport de Luxembourg-Findel sur les 5 derniers jours», annonce l’Administration de la navigation aérienne dans un communiqué.

De nombreuses fonctionnalités

Des fonctionnalités permettant de suivre les conditions météorologiques en temps réel telles que des animations radar et satellite ont également été mises en place. Il existe aussi la possibilité d'apporter la contribution de chacun en participant activement aux observations de la Grande Région.

Outre un suivi constant des conditions météorologiques, l'application permettra de profiter de l'expertise des prévisionnistes se relayant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et des images radar des précipitations en quasi-temps réel avec une haute résolution spatiale de 250m. Celles-ci pourront d'ailleurs être affichées dans l’application.

Chaque utilisateur aura également la possibilité de personnaliser les notifications selon ses propres besoins (prévisions, alertes selon les niveaux de sévérité et les phénomènes concernés). Les alertes de la qualité de l’air (ozone et particules fines) et d’inondations pourront aussi être diffusées. «L’utilisateur peut communiquer sa propre observation de phénomènes météo ( brouillard, grêle, neige, etc.) de façon anonyme et sans inscription préalable. Ce partage facile et rapide d’observations sera très utile dans le cadre du service opérationnel de MeteoLux», indique le communiqué.

Les prévisionnistes recevront ainsi des informations météorologiques complémentaires en temps réel qui pourront jouer un rôle important, notamment en cas de phénomènes météo virulents ou locaux, permettant ainsi un meilleur suivi des vigilances émises.

À noter que l’application sera disponible en quatre langues différentes: luxembourgeois, français, allemand et anglais. Celle-ci disposera également de fonctionnalités ergonomiques, permettant l'accès aux valides et non-valides.

