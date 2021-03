L'Université de Luxembourg va ajouter, dès septembre 2021, une nouvelle formation à la cinquantaine de Masters déjà proposés. De quoi former les futurs spécialistes en intelligence artificielle, gestions de données et autre cloud computing.

Bientôt un Master of Data Science à l'Uni

L'Université de Luxembourg va ajouter, dès septembre 2021, une nouvelle formation à la cinquantaine de Masters déjà proposés. De quoi former les futurs spécialistes en intelligence artificielle, gestions de données et autre cloud computing.

Télécommunications, finance, vente au détail ou marketing, agronomie ou transports : partout, les experts en traitement des données sont recherchés. Autant dire que le nouveau master qui s'ouvrira à l'Uni, à la prochaine rentrée universitaire, promet par avance bien des débouchés à ses futurs diplômés. Car derrière ce Master of data science se cachent les métiers de la révolution numérique en cours.

Et à l'heure d'annoncer ce nouvel enseignement dans la palette de l'Université de Luxembourg, c'est bien sur ces potentialités d'emplois que s'appuie le recteur Stéphane Pallage. Car il en faudra des adultes formés à l'analyse, à la modélisation et à la gestion des données, au développement de programmes d'intelligence artificielle (IA), dans le cloud computing, l'apprentissage automatique et statistique ou le big data.

«La stratégie européenne pour les données prévoit que, d'ici quatre ans, l’économie européenne des données représentera près de 6% du PIB de l’UE (soit 830 millions d’euros).» Du coup, le le nombre d’experts des données sur le marché du travail européen sera passé de 6 millions en 2018 à 11 millions en 2025.

Le Pr Yannick Barauddans assurera la direction du nouveau master. Photo : Uni

Et le nouveau Master fait d'autant plus sens à Belval que le Luxembourgse veut «Digital nation». Alors autant former sur son sol les mathématiciens ou informaticiens qui, demain, pourront assumer cette ambition. Le programme du master abordera de nombreux aspects de la science des données. Y compris l'exploration, le traitement et la visualisation des données, la modélisation statistique et la gestion de bases de données.

«Mais un accent particulier sera aussi mis sur les techniques d'apprentissage automatique et profond (deep learning) et leurs applications aux sciences de la vie, à la médecine et à la physique. Les approches pédagogiques variées sont basées sur l’application de la science des données dans ces disciplines », explique le professeur Yannick Baraud, directeur de cours du master.

Les data scientists de demain bénéficieront des synergies existant déjà entre les disciplines enseignées à l'Université et deux de ses centres de recherche (le Luxembourg Centre for Systems Biomedicine et le Centre for Security, Reliability and Trust). Et les futurs experts en sciences des données sortants de ce master pourront soit s'orienter vers la vie active, soit augmenter encore un peu plus leurs compétences en visant l'obtention d'un doctorat en mathématiques ou en sciences de l’informatique.

