Le nouveau passage piétonnier du ban de Gasperich commence à prendre forme. A la fin du mois de mai, il assurera la sécurité des piétons et des cyclistes qui rallient le P+R de Howald à la zone commerciale.

Bientôt un chemin bien balisé à la Cloche d'Or

Le nouveau passage piétonnier du ban de Gasperich commence à prendre forme. A la fin du mois de mai, il assurera la sécurité des piétons et des cyclistes qui rallient le P+R de Howald à la zone commerciale.

(DH) - Alors que la phase 1 du pont Buchler va bientôt arriver à son terme, c'est un ouvrage de bien moindre ampleur mais très attendu toutefois qui prend forme. En effet, la construction du passage piétonnier de la Cloche d'Or progresse à vue d'oeil. Achevée, cette passerelle permettra d'assurer l’entière sécurité des piétons qui se rendent du Park & Ride de Howald à la zone commerciale.

Pour rappel, pendant de longs mois, les piétons venant du parking ont dû franchir des barrières de sécurité et traverser la route en slalomant parfois entre les véhicules. Et ce n'est qu'au début du mois de novembre que le ministère de la Mobilité, l'administration des Ponts&Chaussées et la Ville de Luxembourg se sont décidés à aménager une solution transitoire mais plus sûre.

Encore dix ans de chantiers pour la Cloche d'Or Les promoteurs du nouveau quartier du sud de la capitale n'en sont qu'à mi-chemin. Mais que de changements depuis 2012 sur le Ban de Gasperich, et que de constructions encore à venir.

Ce couloir sécurisé, aménagé d'un côté de la chaussée et accessible par un ensemble de feux de signalisation fera place à un pont dont l'achèvement est prévu au mois de mai.

La nouvelle piste cyclable et piétonne, de trois mètres de large entre le supermarché de Howald et la Cloche d'Or, assurera une liaison directe entre le quartier de Gasperich et la Cité um Schlass de Hesperange. Par ailleurs, l'aménagement du secteur sera complété par une autre passerelle pour piétons. Cette dernière sera construite aux abords du rond-point de Howald jusqu'au centre douanier. Le coût de ces deux opérations est de 350.000 euros.