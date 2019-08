Contrairement à la France, la Norvège ou aux Etats-Unis, les restaurateurs et cafetiers au Luxembourg ne servent que rarement de l'eau en carafe à leurs clients. Un droit que demande l'initiative Refill Lëtzebuerg. La question sera débattue en haut lieu.

Bientôt de l'eau du robinet servie en terrasse ?

Alors que depuis le début de l'été, 27 points d'eau permettent de se désaltérer, gratuitement dans la capitale, la carafe d'eau reste un sujet polémique en terrasse et aux tables des restaurants. «L'eau du robinet doit être disponible dans la restauration pour les clients qui le souhaitent! » C'est le leitmotiv de la pétition publique n°1319 sur le «droit à l'eau du robinet» lancée par David Kieffer, cofondateur de Refill Lëtzebuerg.

L'initiative milite pour un accès généralisé à l'eau du robinet au Luxembourg pour éviter l'usage des bouteilles. Sa pétition ouverte à signatures depuis le 19 juillet, a permis de mobiliser 5.173 personnes au vu du décompte effectué sur le site officiel de la Chambre des députés, ce mercredi à midi.

Elle reste disponible durant encore trois jours, jusqu'au vendredi 30 août à minuit, précisément.

En atteignant la barre des 4.500 signatures, ce sujet grand public sera bien au centre d'un débat au sein de la Commission des pétitions du parlement. L'eau du robinet est «de très bonne qualité au Luxembourg». Elle est «l'aliment le plus contrôlé de tous les temps» et doit «respecter pas moins de 70 paramètres issus de l'ordonnance sur l'eau potable», avait expliqué le directeur-adjoint de l'Administration de la gestion de l'eau, Luc Zwank, fin 2017.

Tentative ratée en 2016

«Néanmoins, des tonnes de bouteilles en verre et en plastique sont transportées à travers le pays (et l'Europe) depuis des décennies. C'est absurde et cela nous coûte à tous et à l'environnement. Des mesures juridiques doivent être prises», écrit le pétitionnaire.

Il cite l'exemple de pays européens où l'offre d'eau en carafe dans les restaurants ou cafés «est une évidence». Comme en Autriche - où elle est servie au prix coûtant - en Norvège (gratuit) et en France où c'est même un droit légal.

L'obtention d'un débat public parlementaire est un succès pour une question cruciale que d'autres avaient déjà soulevé auparavant. L'idée d'obtenir gracieusement une carafe d'eau au restaurant avait déjà fait des vagues en juillet 2016. Un Français installé au Grand-Duché depuis une vingtaine d'années, Charles Lamoulen, s'en était étonné et avait déjà déposé une pétition (n°639) pour la même cause.

Nous avions visité des restaurants avec une caméra cachée afin d'observer les réactions du personnel et sommes allés à la rencontre des restaurateurs:

La pétition intitulée «A quand la possibilité de recevoir une carafe d'eau du robinet au restaurant à Luxembourg ?» n'avait pas atteint le seuil des 4.500 signatures et avait été clôturée en novembre 2016, suite à la prise de position gouvernementale.