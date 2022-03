L'Etat veut investir 507 millions d'euros dans l'urbanisation du quartier NeiSchmelz. Les premiers habitants pourraient emménager en 2028.

Urbanisation du quartier NeiSchmelz

Bientôt 25.000 habitants à Dudelange

(m. m. avec Raymond SCHMIT) - Lorsque le ministre Déi Gréng du Logement Henri Kox et sa collègue de parti et ministre de la Culture Sam Tanson arrivent mercredi à Dudelange pour une réunion publique d'information, ils ont une bonne nouvelle dans leurs bagages. 507 millions d'euros ont été accordés par le Parlement il y a une semaine via une loi de financement pour l'aménagement des friches industrielles au sud de la ville de Dudelange.

Et Sam Tanson a pu confirmer également lors de la soirée qu'une autre institution nationale, les Archives nationales d'art, s'établirait à Dudelange. Elle a justifié la décision du gouvernement par le fait que la quatrième plus grande commune du pays était une ville de culture.

Un projet de longue haleine

Ceux qui étaient venus pour apprendre que, compte tenu de la manne financière de l'Etat, les engins de chantier allaient bientôt arriver pour construire les premiers logements sur le terrain situé entre le centre des stands et la frontière française, où les hauts-fourneaux ont fumé pendant près de 100 ans, ont été déçus.

Les travaux préparatoires ne devraient en effet pas commencer avant 2023. Selon le maire Dan Biancalana (LSAP), il faudra alors attendre dix à quinze ans avant de voir aboutir ce projet colossal qui sera réalisé en quatre phases. Le directeur du Fonds du logement, Jacques Vandivinit, s'est montré plus prudent. Il a parlé de 20 ans.

2 Les esquisses du nouveau quartier NeiSchmelz. Photo: D. R.

Le bourgmestre de Dudelange est revenu sur la fermeture du laminoir le 30 septembre 2005 et les étapes suivantes pour faire sortir de terre un tout nouveau quartier d'habitation sur l'ancien site industriel. Selon lui, le projet doit permettre de jeter un pont entre le passé industriel et l'avenir.

Dan Biancalana a également rappelé qu'il y avait déjà eu et qu'il y aura encore des projets temporaires sur le site avant le début du chantier. Ainsi, un restaurant sera aménagé dans l'ancien hall des locomotives. À l'occasion de l'année culturelle 2022 à Esch et dans la région du sud, le terrain devrait en outre servir de cadre au festival de musique Usina22 en juin, avec Kings of Leon en tête d'affiche.

1.575 logements

Le ministre Henri Kox, qui a parlé d'un «énorme défi», a confirmé que 1.575 logements seront construits sous la direction du Fonds du logement, soit 48 logements par hectare. L'ancien site industriel sera également utilisé pour des espaces verts, des équipements publics et des services.

Parmi les unités d'habitation, 866 seront louées à des prix abordables promet-on et 551 seront vendues. 158 unités seront proposées à des prix réduits.

Le ministre a également attiré l'attention sur le fait que le projet aura un impact non négligeable sur la population de Dudelange. En 2005, la ville comptait 17.746 habitants. Actuellement, la quatrième plus grande commune du pays compte 21.521 habitants. L'aménagement des friches industrielles pourrait en augmenter le nombre de 3.600.

Dix bâtiments conservés et classés

Selon le ministre Kox, sur les 507 millions d'euros votés par le Parlement, 235 seront consacrés à la réhabilitation du site et 272 à la construction de 889 logements dans le cadre de la première phase du projet.

La mobilité douce sera au coeur du projet. Photo: D. R.

La ministre de la Culture Sam Tanson a rappelé que Dudelange ne se coupera pas complètement de son passé industriel. En effet, dix bâtiments sur le site de l'ancienne usine sidérurgique seront conservés et classés monuments historiques. «Ils seront animés d'une nouvelle vie», a assuré la ministre. Et c'est précisément dans ces bâtiments que sera installée la collection d'art de l'État.

Les œuvres sont actuellement stockées sur 22 sites différents, dont la plupart ne sont pas adaptés selon Sam Tanson. Elles trouveront à l'avenir un nouveau refuge sur une surface de 53.000 mètres carrés dans certaines parties de l'ancien laminoir et de l'aciérie et seront également en partie accessibles au public.

«Un projet complexe»

Le directeur du Fonds du logement, Jacques Vandivinit, a parlé d'un «projet complexe» sur lequel un travail intense est mené depuis 2019. Il a assuré que la mobilité douce serait non seulement privilégiée dans la nouvelle zone d'habitation dotée de vastes espaces verts, mais que l'on viserait également la neutralité en matière de CO₂ grâce à l'utilisation de sources d'énergie renouvelable.

Jacques Vandivinit a laissé entrevoir le début de la démolition des bâtiments industriels non protégés et de la réhabilitation du site en 2023. En 2025, les travaux de voirie devraient commencer. Les premiers logements devraient être construits à partir de 2026. Et les premiers occupants sont attendus pour 2028.

Suppression progressive des barrières ferroviaires Cette soirée d'information était l'occasion également de parler des défis en matière de mobilité à Dudelange. Le vice-Premier ministre, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch, a présenté le concept multimodal de la mobilité future à Dudelange avec une suppression progressive des barrières ferroviaires. Les incidents sont nombreux à ces endroits et les barrières, quand elles sont fermées, gênent les déplacements dans la localité. François Bausch a également annoncé la mise en service d’un train rapide, qui relierait toutes les 30 minutes les quatre arrêts ferroviaires de Dudelange, vers Luxembourg-Ville et le Nord et ceci, à partir de 2028.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.