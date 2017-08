Par Anne Fourney

On va à la Schueberfouer pour se distraire, en famille ou entre amis, mais aussi pour manger. Les Luxembourgeois et autres visiteurs aiment se retrouver autour d'un verre ou d'une bonne assiette. Mais est-ce que tout est vraiment bon à la foire? Nous avons suivi une famille de gastronomes qui nous a guidés vers de bonnes adresses pour manger sur le pouce.

Dilip est un fin gastronome habitué des meilleures tables luxembourgeoises et internationales. Des plaisirs que son épouse Patricia partage volontiers. Et les trois enfants ne sont pas en reste: Quinten (7 ans), Anouk (9 ans) et Amy (12 ans).

Dilip avait d'ailleurs créé un blog pour partager ses expériences et avis, mais n'a aujourd'hui plus le temps de le tenir à jour. Il publie donc ses impressions sur Facebook ou Instagram.

Nous nous retrouvons à la Fouer vendredi soir après une belle averse orageuse. La pluie a découragé momentanément la foule, ce qui nous permet de circuler plus à notre aise dans les allées de la foire.

«Texas Burger»

Premier essai au Texas Burger, une référence pour Dilip. Patricia entame la dégustation avec un traditionnel hamburger. Mais déception: le pain est froid, «il aurait été meilleur toasté». Le steak haché est «trop cuit, les oignons sont crus»… Dilip et Patricia en concluent que cette adresse n'est plus celle qu'ils ont connue.

Saucisses au chalet «Au Gourmet»

On se presse au Chalet du Gourmet pour y savourer les fameuses Gromperekichelcher. Là, c'est pour des saucisses blanches que Quinten et Anouk se précipitent. Leur enthousiasme reste intact après la dernière bouchée.

Amy opte pour un pot de pâtes au pesto qu'elle trouve à son goût.

Un tour chez Pita Gyros

Dilip opte pour une pita à ce comptoir grec. Un mélange de viande de porc cuite à la broche pendant trois heures, et de légumes, servis dans un pain rond avec une sauce à l'ail et beaucoup de piment. Une présentation assez proche du kebab turc que l'on trouve côté lorrain. Verdict de Dilip: «C'est très bon!»

Incontournable «Jean La Gaufre»

Après une petite halte appréciée elle aussi chez Kugener à la mi-temps des dégustations, direction le célèbre «Jean La Gaufre» dont Patricia apprécie, non pas les gaufres, mais les glaces. Seul détail qui cloche: elle préférerait que la température de conservation des glaces soit un peu plus fraîche. Cela éviterait qu'elle fonde aussi vite.

Croustillons hollandais, les «boules d'huile»

Les croustillons hollandais sont une spécialité qui avait disparu de la Fouer depuis quelques années, selon Dilip, au profit des seuls churros espagnols. Il est heureux de retrouver cette spécialité néerlandaise, pays d'origine de son épouse Patricia. On l'apprécie chaude aux Pays-Bas et froide en Belgique. Mais Dilip le Belge apprécie davantage cette sorte de beignet lorsqu'il sort tout chaud de la friture. Ce petit beignet est recouvert de sucre glace. Et lorsqu'on l'attrape tout chaud, il vaut mieux éviter de souffler dessus, sinon tout l'entourage en profite!

Un saut à la confiserie Hary

Les deux plus jeunes ont aperçu le beau spectacle de la barbe à papa qui les fait rêver. Les yeux brillants de gourmandise, Quentin s'approche de la machine où tournent les filaments de sucre. On lui tend un bâton qui fait la moitié de sa taille. Avec la confiserie Coné, Hary est l'une des meilleures références de la Schueberfouer.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.