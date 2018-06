Le forum du bien-être a présenté ce vendredi divers ateliers et discussions autour de ce thème au Carré Rotondes, rue de l'Acierie. Ce sont de jeunes entrepreneurs qui, via le mouvement REconomy, se sont regroupés pour présenter les diverses facettes de leurs activités.

Bien-être et zen à Hollerich

Anne FOURNEY Le forum du bien-être a présenté ce vendredi divers ateliers et discussions autour de ce thème au Carré Rotondes, rue de l'Acierie. Ce sont de jeunes entrepreneurs qui, via le mouvement REconomy, se sont regroupés pour présenter les diverses facettes de leurs activités.

REconomy favorise les initiatives liées à l'économie circulaire, solidaire et les activités au service de la communauté. «Nous accompagnons beaucoup de projets liés au bien-être. L'idée de ce forum est née tout naturellement, pour que chacun puisse présenter ses activités. Il y a dix ateliers et conférences différents par heure», explique Eric Lavillunière de REconomy.



Les ateliers et conférences étaient répartis selon des thèmes tels que vitalité, mieux-vivre, liberté, nirvana, éveil ou encore espace forêt, océan nature, montagne ou soleil. Certains s'adressent plus spécifiquement au monde de l'entreprise, d'autres à toute personne qui souhaite retrouver un équilibre. Ces conseils et encadrement touchent l'équilibre émotionnel, alimentaire, écologique, spirituel, le bien-être en général.

Ils sont venus car...

Marguy a participé au parcours sensoriel dès son arrivée. Un atelier où l'on se concentre sur son ressenti, un masque sur les yeux afin d'éveiller davantage ses autres sens: respirer une huile essentielle, se détendre, marcher sur différentes matières et se concentrer sur la sensation de marcher pieds nus dans du sable, des feuilles… «J'aime marcher pieds nus et me concentrer sur la sensation, être en contact avec la Terre-mère», résume-t-elle.

Salvatore est venu car il connaît du monde dans l'organisation de ce forum. «Je suis coach et formateur dans le domaine du développement personnel. J'ai bien aimé ce parcours sensoriel, cela m'a rappelé des souvenirs d'enfance.» Didier est en reconversion professionnelle dans ce même domaine. «C'est intéressant de voir ce qui se fait plus largement dans ce domaine et de rencontrer des professionnels.»

«Ma voisine est l'une des organisatrices», explique Fernand. «Ma femme et moi nous intéressons volontiers à tout ce qui touche à la nature. Nous venons de suivre une conférence sur le bien-manger qui était très intéressante. Après nous irons peut-être à l'atelier méditation, pourquoi pas? Comme je suis bientôt à la retraite, je cherche des activités pour me calmer un peu après une carrière dans l'imprimerie.»